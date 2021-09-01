İşte 'Sosyal medya düzenlemesi'nin içindeki büyük tuzak

BBC'nin haberine göre, AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın başkanlığında Adalet, Ulaştırma, İletişim Başkanlığı temsilcilerinin katılımıyla bugün yapılacak toplantıda, yeni düzenlemenin çerçevesinin büyük ölçüde netleşmesi ve Ekim ayında da Meclis'e sunulması planlanıyor.







Cezalandırmada 'örgütlülük' kriteri





AKP'nin trol ordusu ile yön veremediği ve biliçli, muhalif bireyler tarafından yoğun olarak kullanılan sosyal medyayı dizginleme ve bireysel özgürlükleri yok etmeye çabaları son hızla devam ediyor.







Özellikle muhalif sosyal medya kullanıcılarına yönelik diktatoryal baskı politikasını hedefleyen yeni düzenlemeler sözüm ona demoktatik kurallar içerisine oturtulmaya çalışılıyor.







Yeni sosyal medya düzenlemesinin en kritik noktalarından birisini, bir paylaşımın dezenformasyon amaçlı olup olmadığına hangi mercinin karar vereceği ve kriterinin ne olacağı oluşturuyor. Bu konuda, dezenformasyon içerikli paylaşımın "organize, örgütlü, belli bir amaca yönelik olması" halinde yaptırım uygulanması üzerinde duruluyor.

AKP'den komik açıklama: AİHS'deki sınırlamalar esas alındı





Avrupa Birliği'nin internet ortamı ile ilgili iki kırmızı çizgisinin "terörle mücadele" ve "dezenformasyon" olduğu belirten AKP yetkilileri, toplumda kaos yaratmayı amaçlayan dezenformasyonun da bir "terör biçimi" olduğu görüşünü savunuyor ve düzenlemenin de buna göre yapılacağını vurguluyorlar:





Önüne gelen herkesi terörist ilan eden baskıcı bir rejimin herhangi bir tweetten terör örgütü çıkaracağını sizin hayal gücünüze bırakıyoruz.



İkinci fıkrada ise "Görev ve sorumluluklar da yükleyen bu özgürlüklerin kullanılması, yasayla öngörülen ve demokratik bir toplumda ulusal güvenliğin, toprak bütünlüğünün veya kamu güvenliğinin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın, başkalarının şöhret ve haklarının korunması, gizli bilgilerin yayılmasının önlenmesi veya yargı erkinin yetki ve tarafsızlığının güvence altına alınması için gerekli olan bazı formaliteler, koşullar, sınırlamalar veya yaptırımlara tabi tutulabilir" ifadesi yer alıyor.





İşte sosyal medya düzenlemesinin hedefindeki muhalif kitlenin tanımı





AKP'liler yaptıkları açıklamada, "Bizim asıl mücadele edeceğimiz, bireysel paylaşımlar değil. Orada da dezenformasyon ama bizim üzerinde durduğumuz örgütlü ve bilinçli dezenformasyon. Örneğin birisi Türkiye Cumhuriyeti devletinin uluslararası alanındaki itibarına dönük bir paylaşımda bulunuyor, arkasından bir internet sitesi haber yapıyor, bir bakıyorsunuz öbürü basın toplantısı düzenlemiş. Yani kendi aralarında koordinasyon içerisinde, örgütlü bir yapıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu düzenlemenin amacı bu tür paylaşımları engellemek. "





#HELPTURKEY diyenler terörist olacak, gözaltına alınıp tutuklanabilecek.





Diktatoryal Erdoğan Rejimi tarafından özgürlükleri yok etmek ve muhalifleri sindirmek amacıyla devreye sokulmaya çalışılan sosyal medya düzenlemesine göre, geçtiğimiz günlerde birbiri ardına çıkan orman yangınları sebebiyle '#HELPTURKEY' etiketi ile tweet paylaşan herkes yeni "yalan haber ve dezenformasyonla mücadele" kapsamında örgütlü hareket ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınıp rahatlıkla tutuklanabilecek.





24 saat içinde içerik kaldırılacak









Dezenformasyon içerikli paylaşımların denetimi için de "resmi ve kurumsal" bir mekanizmanın kurulacağı ifade ediliyor.AKP kaynakları, başta Almanya olmak üzere birçok ülke örneğini incelediklerini belirtirken, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) "ifade özgürlüğünü" düzenleyen 10. maddesinin 2. fıkrasını esas aldıklarını ve Türkiye'nin de bu kriterlere göre sosyal medyaya sınırlama getireceğini ifade ediyorlar.AİHS'in 10. maddesinin ilk fıkrası da "" hükmünü içeriyor ve bu özgürlüğün nasıl kullanılacağı tanımlanıyor.Almanya, İngiltere, Singapur, Rusya, Avustralya'daki uygulamaları inceleyen AKP yönetimi, ağırlıklı olarak Almanya modeli üzerinde duruyor. Almanya'da çevrimiçi platformlarda nefret söylemi içeren paylaşımların 24 saat içinde kaldırılması zorunluluğu bulunduğu ve sosyal medya şirketlerine 50 milyon Euro'ya kadar, Avustralya'da ise şiddet içeren unsurların sosyal medyadan silinmemesi halinde ilgili şirketlerin yıllık küresel cirolarının yüzde 10'una kadar para cezası kesilebildiğini belirtilerek, Türkiye için de benzer uygulamaya gidilebileceği ifade ediliyor.AKP'nin çalışmasında dezenformasyon nitelikli paylaşımlarda bulunan sosyal medya kullanıcıları için ise hapis cezası öngörülüyor. Singapur'da yalan bilgi paylaşanlara yönelik 10 yıla kadar hapis cezası verildiği belirtilirken, AKP 5 yıla kadar hapis cezası üzerinde duruyor.