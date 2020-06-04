Samanyolu Haber /Gündem / İşte sosyal medyada dolaşan yeni kabine listesi /04 Haziran 2020 09:51

İşte sosyal medyada dolaşan yeni kabine listesi

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabinede revizyon yapacağı iddia ediliyor. Sosyal medyada dolaşıma sokulan yeni kabine listesi Cumhurbaşkanlığı kaynaklarınca yalansa da BirGün’e bilgi veren AKP içindeki kaynaklar, kabine değişikliğinin uzak bir ihtimal olmadığını belirtti

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Sosyal medyada ve farklı iletişim kanallarında, yeni kabine listesi olduğu iddia edilen bir liste dolaşıma sokuldu.

BirGün’ün gazetesinin haberine  göre yeni kabinede, İçişleri Bakanı Fuat Oktay, Maliye Bakanı Adnan Bali, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ise Berat Albayrak olacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bakanlık dönemi ise sona erecek.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının yalanladığı ve internete sızdırılan yeni kabinede ise eski başbakan Binali Yıldırım, mevcut İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve mevcut Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak gösteriliyor.

Mevcut Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın, Soylu’nun yerine İçişleri Bakanı, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da Dışişleri Bakanı olarak görev yapacağı öne sürülüyor. Çevre ve Ticaret gibi bazı bakanlıklarda ise görev değişimi olmayacak.

Listeye göre Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’ın yerine ise İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali’nin isminin konuşulduğunu aktarıldı.

NEDEN ÖNEMLİ?

Sosyal medyada dolaşıma sokulan kabine listesinin ya da AKP içinden sızdırılan revizyon kulislerinin doğruluğunu zaman gösterecek.

Ancak bu konuda önemli nokta, iddiaların en azından bir kısmının AKP içinde de konuşulduğunun teyit edilmesi. Tabloya, liste doğruluğu/yanlışlığı tartışmasının bir adım gerisinden bakınca, parti içindeki çekişmenin tam gaz devam ettiğini gösteriyor.

Ulaştırma Bakanı'nın bir gecede görevden alınması, Soylu’nun istifa krizi ve hatırı sayılır bir süredir beklenen kabine revizyonu... AKP içinde kriz, yönetememe kriziyle paralel biçimde yapısal bir hal almış durumda.
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