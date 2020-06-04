İşte sosyal medyada dolaşan yeni kabine listesi

Sosyal medyada ve farklı iletişim kanallarında, yeni kabine listesi olduğu iddia edilen bir liste dolaşıma sokuldu.





BirGün’ün gazetesinin haberine göre yeni kabinede, İçişleri Bakanı Fuat Oktay, Maliye Bakanı Adnan Bali, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ise Berat Albayrak olacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bakanlık dönemi ise sona erecek.





Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının yalanladığı ve internete sızdırılan yeni kabinede ise eski başbakan Binali Yıldırım, mevcut İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve mevcut Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak gösteriliyor.





Mevcut Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın, Soylu’nun yerine İçişleri Bakanı, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da Dışişleri Bakanı olarak görev yapacağı öne sürülüyor. Çevre ve Ticaret gibi bazı bakanlıklarda ise görev değişimi olmayacak.





Listeye göre Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’ın yerine ise İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali’nin isminin konuşulduğunu aktarıldı.



