İşte Squid Game'de yayınlanmayan o sahne

Geçtiğimiz yılın eylül ayın yayınlanan Squid Game, dünya çapında çok izlenerek büyük bir başarı sergiledi. Büyük ödül için yarışan yarışmacıların olduğu dizi, 2. sezonuyla devam ediyor.







Netflix, bugün Squid Game’in ilk sezonundan yayınlanmayan bir görüntü yayınlandı. Netflix Türkiye’nin Twitter hesabından paylaşılan videoda Squid Game yönetmeni Hwang Dong-hyuk, 2. sezonda izleyicilerini bekleyen yepyeni bir hikayenin olduğunu, çok yakında da Netflix’te yayına alınacağını belirtti.







Netflix'in paylaşımında, dizide yayınlanmayan bir sahne de yer aldı.