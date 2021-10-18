Samanyolu Haber /Gündem / İşte 'Squid Game'in en büyük kazananı /18 Ekim 2021 12:27

İşte 'Squid Game'in en büyük kazananı

Dünya genelinde büyük ilgi uyandıran Squid Game dizisinin Netflix'e getirisinin yaklaşık 900 milyon dolar olması bekleniyor. Dizinin şirkete maliyeti 21,4 milyon dolardı.

'Squid Game’ izlenme rekorlarını alt-üst etti

Online dizi ve film platformu Netflix'in izlenme rekorları kıran yapımı Squid Game'in ABD'li şirkete yaklaşık 900 milyon dolar kazandırmasının beklendiği bildirildi.

Netflix'in şirket içi belgelerine ulaşan Bloomberg, dünya genelinde milyonlarca hayran kazanan Güney Kore dizisi Squid Game ile ilgili gizli verileri yayımladı.

Bloomberg'ün haberine göre, California merkezli Netflix şirketi, dizinin getirisinin 891,1 milyon dolar olacağını hesap ediyor.

Şirket, sunduğu içeriklerin maddi getirisini, kazanılan yeni üye sayısı ve üyelerin hangi yapımları izlediği gibi kriterleri göz önünde bulundurarak hesaplıyor.

Yayınlanan ilk sezonu dokuz bölümden oluşan ve ikinci sezonunun çekilip çekilmeyeceği henüz açıklanmayan Squid Game dizisinde, ucunda ölüm olan çocuk oyunları oynatılarak yarıştırılan insanların kendilerine vadedilen milyonlarca dolarlık ödül için ortaya koyduğu mücadele anlatılıyor.

Başlayanların üçte ikisi bitirdi

Bloomberg, bölümleri Netflix'e geçen ay yüklenen diziyi şu ana kadar kaç kişinin izlediği bilgisini de paylaştı.

Buna göre, ilk 23 gün içinde yaklaşık 132 milyon Netflix kullanıcısı dizinin en az iki dakikasını izledi. Böylece Squid Game, ilk 28 günde 82 milyon hesaptan izlenen İngiliz dizisi Bridgerton'ı geride bırakarak yeni bir rekora imza atmış oldu.

Netflix verilerine göre, diziyi izlemeye başlayanların yüzde 89'u en az bir bölümü tamamlarken yüzde 66'sı tüm sezonu bitirdi.

Squid Game, görece düşük maliyetiyle de dikkat çeken bir yapım. Dizinin maliyeti 21,4 milyon dolar olarak açıklandı. Dizinin bölüm başı maliyetiyse yaklaşık 2,4 milyon dolar.
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