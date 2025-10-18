İşte sürpriz olmayan isim: Flash TV’nin yeni sahibi belli oldu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Göktuğ Multimedya Yayıncılık AŞ’ye ait Flash Haber TV’nin ticari ve iktisadi bütünlüğünü satışa sundu. 84 milyon lira başlangıç bedeliyle duyurulan satış, kapalı zarfla teklif alma ve açık artırma yöntemlerinin bir arada kullanıldığı bir ihale süreciyle sonuçlandı.



TÜM HAKLARINI DEVRALDI



İhale, Ankara merkezli Öz Er-Ka İnşaat’ın sahibi Eşref Keleş tarafından kazandı. Keleş, Flash Haber TV’nin yanı sıra, bu alımla birlikte Göktuğ Multimedya Yayıncılık A.Ş.’ye ait olan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından verilen uydu yayın lisansı ve çoklu kablo yayın lisanslarının da sahibi oldu. Ayrıca, internet üzerinden televizyon yayın izni (İnternet-TV) gibi önemli hakları da devraldı.



Flash Haber TV’nin satışı, TMSF’nin yayın sektöründeki önemli varlıkları devretme sürecinin bir parçası olarak gerçekleşti. İhale sonunda yeni sahibi Eşref Keleş’in, bu televizyon kanalının yayın haklarıyla birlikte medya alanındaki etkisini artırması bekleniyor.



EŞREF KELEŞ KİMDİR?



Diyarbakır’dan AKP’nin milletvekili aday adayı olan Keleş, 2003 Türkiye güzeli ve manken Aslı Baş’ın şaibeli şekilde yaşamını yitirdiği lüks villayı 15 milyon dolara satın alarak ismini duyurmuştu.



6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Hatay’da meydana gelen yıkıma karşı çok sayıda konut inşasına başlanmıştı. Keleş’in sahibi olduğu Öz Er-Ka İnşaat, Hatay’da 2 milyar 474 milyon TL’ye konut ihalesi almıştı.



