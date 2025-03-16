Samanyolu Haber /Gündem / İşte tartışılan hediye: Erbaş, neden bu ayeti seçti? /16 Mart 2025 12:27

İşte tartışılan hediye: Erbaş, neden bu ayeti seçti?

Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Fetih Suresi’nin 10. ayetinin yazılı olduğu bir tablo hedie etti. Ayetin mealinde yer alan "Şüphe yok, sana bîat edenler, muhakkak ki, Allah'a bîat ederler" cümleleri sebebiyle 'Erbaş neden bu ayeti seçti' tartışması başladı.

SHABER3.COM

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından önceki gün Beştepe’de 8.Ulusalarası İyilik Ödülleri töreni düzelendi. 

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda 8. yılını dolduran Ali Erbaş, programa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Celi Sülüs hat sanatıyla yazılmış bir tablo hediye etti. Tabloda Fetih Suresi’nin 10. ayeti yazıyor. Bu surenin meali şöyle: “Muhakkak ki sana biat edenler ancak Allah’a biat etmektedirler. Allah’ın eli onların ellerinin üzerindedir. Kim ahdini bozarsa, ancak kendi aleyhine bozmuş olur. Kim de Allah ile olan ahdine vefa gösterirse Allah ona büyük bir mükâfat verecektir.”

NEDEN O AYETİ SEÇTİ?

Sözcü'de yer alan habere göre 2017 yılında başkanlığa atanan ve 2021 yılında ikince kez bu göreve seçilen Erbaş’ın hediye ettiği tabloda ‘biat’ yer alan ayeti seçmesi tartışmalara neden oldu. Kur’an-ı Kerim’de yaygın olarak bilindiği haliyle 6666 ayet var. (Bu sayı Din İşleri Yüksek Kurulu’na göre 6236 ayet) Sosyal medyada, Erbaş eleştiri konusu oldu. Ankara kulislerinde süresinin dolacağı eylül ayından önce görevden alınabileceği konuşulan Erbaş’ın, ‘çok özel hediyeyi’ bu ihtimali ortadan kaldırmak için seçtiği öne sürüldü. 

İşte Diyanet’in tefsiri: Diyanet İşleri Başkanlığı’nın tefsirinde, “Birçok âyette resulüne itaat edenin Allah’a itaat etmiş olacağı ifade buyurulmuştur. 10. âyette de Allah’ın elçisi olan peygambere itaat gibi ona biat da dolaylı olarak Allah’a verilmiş bir bağlılık ve itaat sözü olarak değerlendirilmektedir” ifadelerine yer veriliyor.

DİYANET'TEN AÇIKLAMA
Bu iddia, sosyal medyada gündem olunca Diyanet, açıklama yapmak zorunda kaldı. Açıklamada şöyle denildi:

“Kur’an’la hemhal olmayan ve ayetlerin anlamını bilmeyenler, bu ilahi mesajı çarpıtmaya çalışmış olmalı. Ancak bu ayeti bağlamından kopararak yorumlayan hiçbir ilim adamı bugüne kadar çıkmamıştır. Eğer eleştiri ayetin anlamına yönelikse, bu, cehaletin korkunç bir tezahürüdür. Bu kadar açık bir mesaj taşıyan ayetin, anlamsız tartışmalara malzeme edilmesi, ülkemizin düşünsel geleceği açısından endişe vericidir.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İşte tartışılan hediye: Erbaş, neden bu ayeti seçti? Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:01:58