İşte Tenkil’in kurbanları





Müzenin açılışı vesilesi ile TENKİL’e maruz kalıp hayatlarını kaybedenleri için bir video hazırlandı.





Tenkil Müzesi Yürütme Kurulu üyesi Mehmet Ali Uludağ Sosyal Medya hesabından bu videoyu paylaştı . Paylaşılan videoda Türkiye'de hayat hakkı tanınmadığı için zulümden kaçarken yolda hayatlarını kaybedenler yer aldı.















Türkiye’de yaşanan zulüm ve hukuksuzlukları, mağdurların hayat hikayeleri üzerinden duyurmayı amaçlayan Tenkil Müzesi , 1 Kasım Cuma-10 Kasım 2019 Pazar günleri arasında açık kalacak.

Son yıllarda Türkiye'de yaşanan insan hakları ihlallerini hayat hikayeleri üzerinden dünyaya duyurmayı hedefleyen "Tenkil Müzesi "bu kez Belçika’nın Hasselt şehrinde açıldı