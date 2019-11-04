Samanyolu Haber /Gündem / İşte Tenkil’in kurbanları /04 Kasım 2019 10:30

İşte Tenkil’in kurbanları

Eski Limburg Adalet Sarayı’nda açılan Tenkil Müzesi’nde müzede Yunanistan'a ulaşmak amacıyla Meriç'i geçmeye çalışırken hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının özel eşyaları da sergileniyor..

İşte Tenkil’in kurbanları

Son yıllarda Türkiye'de yaşanan insan hakları ihlallerini hayat hikayeleri üzerinden dünyaya duyurmayı hedefleyen "Tenkil Müzesi "bu kez Belçika’nın Hasselt şehrinde açıldı 

Müzenin açılışı vesilesi ile TENKİL’e maruz kalıp hayatlarını kaybedenleri için bir video hazırlandı. 

Tenkil Müzesi Yürütme Kurulu üyesi Mehmet Ali Uludağ  Sosyal Medya hesabından bu videoyu paylaştı . Paylaşılan videoda Türkiye'de hayat hakkı tanınmadığı için zulümden kaçarken yolda hayatlarını kaybedenler yer aldı.




Türkiye’de yaşanan zulüm ve hukuksuzlukları, mağdurların hayat hikayeleri üzerinden duyurmayı amaçlayan Tenkil Müzesi , 1 Kasım Cuma-10 Kasım 2019 Pazar günleri arasında açık kalacak.
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İşte Tenkil’in kurbanları

İşte Tenkil’in kurbanları

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