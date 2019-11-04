İşte Tenkil’in kurbanları

Müzenin açılışı vesilesi ile TENKİL’e maruz kalıp hayatlarını kaybedenleri için bir video hazırlandı.
Tenkil Müzesi Yürütme Kurulu üyesi Mehmet Ali Uludağ Sosyal Medya hesabından bu videoyu paylaştı . Paylaşılan videoda Türkiye'de hayat hakkı tanınmadığı için zulümden kaçarken yolda hayatlarını kaybedenler yer aldı.
Türkiye’de yaşanan zulüm ve hukuksuzlukları, mağdurların hayat hikayeleri üzerinden duyurmayı amaçlayan Tenkil Müzesi , 1 Kasım Cuma-10 Kasım 2019 Pazar günleri arasında açık kalacak.