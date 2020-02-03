Samanyolu Haber /Ekonomi / İşte Tesla'nın yeni aracı: İlk fotoğrafı paylaşıldı /03 Şubat 2020 23:59

İşte Tesla'nın yeni aracı: İlk fotoğrafı paylaşıldı

Aykırı fikirleri ve tasarımlarıyla dünyada adından söz ettiren ve Elon Musk'ın kurucusu olduğu Tesla'nın yeni aracının ilk fotoğrafı paylaşıldı.

SHABER3.COM

ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla, önümüzdeki aylarda tanıtılacak yeni aracı Model Y'nin üretim versiyonuna ait ilk fotoğrafı paylaştı. 

Elon Musk’ın sahibi olduğu elektrikli araç üreticisi Tesla, yeni Model Y crossover aracının geleceğini ilk kez geçtiğimiz sene duyurmuştu. Elon Musk, Tesla'nın gelir duyurusu sırasında yeni aracın teslimatlarına mart ayında başlanacağını açıklamıştı.

webtekno'dan Okan Candoğan'ın haberine göre; Tesla, yayınladığı belgelerde ayrıca yeni Model Y’nin üretim sürümünün ve üretim hattının birkaç fotoğrafını gösterdi.

Tesla
Şu an için seri üretimleri henüz başlamayan Model Y, söylenenlere göre 0’dan 100'e yalnızca 3,5 saniyede ulaşabiliyor. Bu performans değerleriyse aracı sınıfının en iyilerinden biri olmaya aday yapıyor. Mart ayında ilk teslimatları gerçekleştirilecek olan Model Y’nin şirketin vaatlerini yerine getirip getiremeyeceğini de o zaman göreceğiz.
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