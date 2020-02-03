İşte Tesla'nın yeni aracı: İlk fotoğrafı paylaşıldı

ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla, önümüzdeki aylarda tanıtılacak yeni aracı Model Y'nin üretim versiyonuna ait ilk fotoğrafı paylaştı.

Elon Musk’ın sahibi olduğu elektrikli araç üreticisi Tesla, yeni Model Y crossover aracının geleceğini ilk kez geçtiğimiz sene duyurmuştu. Elon Musk, Tesla'nın gelir duyurusu sırasında yeni aracın teslimatlarına mart ayında başlanacağını açıklamıştı.

Şu an için seri üretimleri henüz başlamayan Model Y, söylenenlere göre 0’dan 100'e yalnızca 3,5 saniyede ulaşabiliyor. Bu performans değerleriyse aracı sınıfının en iyilerinden biri olmaya aday yapıyor. Mart ayında ilk teslimatları gerçekleştirilecek olan Model Y’nin şirketin vaatlerini yerine getirip getiremeyeceğini de o zaman göreceğiz.