Samanyolu Haber /Gündem / İşte torpilin belgesi: AKP'li vekil hemşehrisi için müftülüğe yazı yazmış /02 Şubat 2022 16:54

İşte torpilin belgesi: AKP'li vekil hemşehrisi için müftülüğe yazı yazmış

AKP Milletvekilleri Vahit Kiler ve Ekrem Çelebi’nin Van İl Müftülüğü’nde mülakatlara girecek hemşehrilerine torpil yapılması için müftülüğe yazı yazdıkları belirlendi.

İşte torpilin belgesi: AKP'li vekil hemşehrisi için müftülüğe yazı yazmış

AKPi Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ve Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, Van İl Müftüsü Ömer Keskin’e gönderdikleri yazılı talimatta isimleri bulunan hemşerilerinin mutlaka değerlendirilmesini istiyor.

AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler Van İl Müftülüğüne TBMM adına yazdığı 14 Ocak 2022 tarihli yazıda 5; 10 Ocak 2022 tarihli yazıda ise 3 kişi için; “Aşağıda isimleri yazılan hemşehrilerimin kurumunda girecekleri mülakatlarda yardımlarınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dilerim” ifadelerine yer vererek gerekli torpilin sağlanmasını istiyor.

AKP Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi ise yine Van İl Müftülüğüne gönderdiği 05 Ocak 2022 tarihli yazıda 8 kişi için “Aşağıda bilgileri bulunan 4/B İmam Hatiplik mülakatına gireceklerin değerlendirilmesini hususunu rica ederim” diyerek gerekli iltimasın gösterilmesini talep ediyor.


AK Parti milletvekillerinin bizzat imzalayarak gönderdikleri yazıya mülakatların önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.
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