Samanyolu Haber /Spor / İşte Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor'un Avrupa'daki rakipleri /19 Temmuz 2021 22:25

İşte Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor'un Avrupa'daki rakipleri

Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'deki rakipleri belli oldu

SHABER3.COM

Türkiye'yi UEFA Avrupa Konferans Ligi'de temsil edecek Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor'un rakipleri belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde eşleşmeler belli oldu.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi üçüncü ön eleme turunda Molde-Servette eşleşmesinin galibiyle tur mücadelesi verecek.

Sivasspor ise Moldova'nın Petrocub takımını elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü ön eleme turunda Dinamo Batum-BATE Borisov eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Organizasyonda 3. ön eleme turu ilk maçları 5 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 12 Ağustos'ta oynanacak.

Eşleşmeler şöyle gerçekleşti:

Şampiyonlar Yolu

Dinamo Tiflis (Gürcistan) / Maccabi Hayfa (İsrail) - HB Torshavn (Faroe Adaları) / Podgorica (Karadağ)

Linfield (Kuzey İrlanda) / Borac Banja Luka (Bosna Hersek) - Shakhtyor Soligorsk (Belarus) / Fola Esch (Lüksemburg)

Shamrock Rovers (İrlanda) - Teuta (Arnavutluk) / Inter Club d'Escaldes (Andorra)

Riga FC (Letonya) / Shkendija (Kuzey Makedonya) - Folgore (San Marino) / Hibernians (Malta)

Piriştina (Kosova) / Connah's Quay Nomads (Galler) - Valur (İzlanda) / Bodo Glimt (Norveç)

Ana Yol

KuPS Kuopio (Finlandiya) / Vorskla Poltava (Ukrayna) - Astana (Kazakistan) / Aris Thessaloniki (Yunanistan)

Ujpest (Macaristan) / Vaduz (Lihtenştayn) - Basel (İsviçre) / Partizani (Arnavutluk)

FC Luzern (İsviçre) - Drita (Kosova) / Feyenoord (Hollanda)

Trabzonspor - Molde (Norveç) / Servette (İsviçre)

Lokomotiv Plovdiv (Bulgaristan) / Slovacko (Çekya) - Copenhagen (Danimarka) / Torpedo-Belaz Zhodino (Belarus)

Panevezys (Litvanya) / Vojvodina (Sırbistan) - LASK (Avusturya)

Sochi (Rusya) / Keşla (Azerbaycan) - Partizan (Sırbistan) / Dunajska Streda (Slovakya)

Elfsborg (İsveç) / Milsami Orhei (Moldova) - Velez (Bosna Hersek) / AEK (Yunanistan)

RFS (Letonya) / Puskas Akademia (Macaristan) - Gent (Belçika) / Valerenga (Norveç)

Dudelange (Lüksemburg) / Bohemians (İrlanda) - PAOK (Yunanistan)

Cukaricki (Sırbistan) / Sumgait (Azerbaycan) - Hammarby (İsveç) / Maribor (Slovenya)

Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi) / Vllaznia (Arnavutluk) - Karabağ (Azerbaycan) / Ashdod (İsrail)

Ararat Yerevan (Ermenistan) / Slask Wroclaw (Polonya) - Arda Kardzhali (Bulgaristan) / Hapoel Beer-Sheva (İsrail)

Kolos Kovalivka (Ukrayna) - FCSB (Romanya) / Shakhter Karagandy (Kazakistan)

Hibernian (İskoçya) / Santa Coloma (Andorra) - Gzira United (Malta) / Rijeka (Hırvatistan)

Kauno Zalgiris (Litvanya) / The New Saints (Galler) - Viktoria Plzen (Çekya) / Dynamo Brest (Belarus)

Hajduk Split (Hırvatistan) / Tobol Kostanay (Kazakistan) - Apollon Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi) / Zilina (Slovakya)

Spartak Trnava (Slovakya) / Sepsi OSK Sfantu Gheorghe (Romanya) - Sutjeska (Karadağ) / Maccabi Tel-Aviv (İsrail)

Hafnarfjördur (İzlanda) / Rosenborg (Norveç) - Domzale (Slovenya) / Honka Espoo (Finlandiya)

Universitatea Craiova (Romanya) / Laçı (Arnavutluk) - Anderlecht (Belçika)

Vitesse (Hollanda) - Dundalk (İrlanda) / Levadia Tallinn (Estonya)

Dinamo Batum (Gürcistan) / BATE Borisov (Belarus) - Petrocub-Hincesti (Moldova) / Sivasspor

Shkupi (Kuzey Makedonya) / Santa Clara (Portekiz) - Olimpija Ljubljana (Slovenya) / Birkirkara (Malta)

Paços de Ferreira (Portekiz) - Larne (Kuzey İrlanda) / AGF Aarhus (Danimarka)

Austria Wien (Avusturya) / Breidablik (İzlanda) - Aberdeen (İskoçya) / BK Hacken (İsveç)

Suduva (Litvanya) / Rakow Czestochowa (Polonya) - Rubin (Rusya)

CSKA Sofya (Bulgaristan) / Liepaja (Letonya) - Pogon Szczecin (Polonya) / Osijek (Hırvatistan)
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