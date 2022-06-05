İşte TRT’deki büyük oyun: 21,3 milyon TL’lik kambiyo zararı nasıl oluştu?





TRT’nin Sayıştay raporunda 21.3 milyon liralık bir kambiyo zararı tespit edilmiş. Bu zarar neden oluştu? Bakın TRT yöneticileri! Hazırladığınız TRT 2020 Faaliyet Raporu’nda reklam gelirlerini 2019 için 306.2 milyon TL, 2020 için 316.1 milyon TL açıklamışsınız. Ama Sayıştay raporunda daha düşük rakamlar var. Bu farkın hesabının sorulmayacağını mı sanıyorsunuz?” ifadelerini kullandı.Özgür Karabat’ın konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:Ağır bir sansür yasası ile kamu yararına gazetecilik yapanları hapse atmayı isteyen AKP, TRT’de ise çok büyük oyun oynuyor. TRT’nin milyarlarca liralık bütçesi kimlerin elinde, buyurun…85 milyon vatandaştan alınan vergilerle finanse edilen TRT tarafsız yayın yapacağına, A Haber’den farksız bir duruma geldi. Öncelikle TRT’nin yönetim listesine bakmanızı istiyorum:TRT’nin yönetim kurulunun AKP partizanı isimlerden oluşması bir tarafa, içlerinden bir tanesinin bile maliye mevzuatına, işletmeye hakimiyeti yok. Oysaki TRT’nin yönetim kurulunun görevleri 537. Madde’de açıkça bütçe yönetimine işaret ediyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen gün boşuna Sayıştay üyelerini “İşlerimize karışmayın” diye uyarmadı. TRT’nin Sayıştay raporunda 21.3 milyon liralık bir kambiyo zararı tespit edilmiş. Bu zarar neden oluştu?TRT yönetim kurulu üyeleri eminim bu tweetleri okuyunca “kambiyo zararı nedir” diye google’a bakıyordur. Bilmiyorlar çünkü. AKP adına medyada, kamu kurumlarında tetikçilik yapanları TRT’nin yönetimine sokarsanız böyle olur!Sevgili TRT yönetim kurulu üyeleri, hazır google’a girmişken Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği’ne de bakın. Bu yönetmelik doğrultusunda kararlar almanız gerekiyor. Döviz ve mevduat işlemleri, kira sertifikaları vb. hepsini bilmeniz lazım.Kanunda açıkça yazıyor. Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilmekten oluşabilecek zararlardan “şahsen” sorumlusunuz. TRT yönetiminin mali işleri yapacak kabiliyetinin olmadığını biliyoruz. Peki, Saray’ın hangi adamı bunu yönetiyor?Bakın TRT yöneticileri. Hazırladığınız TRT 2020 Faaliyet Raporu’nda reklam gelirlerini 2019 için 306.2 milyon TL, 2020 için 316.1 milyon TL açıklamışsınız. Ama Sayıştay raporunda daha düşük rakamlar var. Bu farkın hesabının sorulmayacağını mı sanıyorsunuz?2020’de TRT 1 milyar 372 milyon liralık haber, hizmet ve program alımı gerçekleştirmiş. Ama bakıyorsunuz TRT reytinglerde yerlerde. Bu para izlenmeyen yapımlara hangi kriterlerle verildi? Hangi paravan yapım şirketlerine milyarlarca lira aktardınız?Sadece TRT yönetiminden değil, dışarıdan TRT’ye şişirilmiş faturalarla iş yapanlardan da bu hesaplar sorulacak. TRT’de anlatacaklarımız bitmedi… Şimdilik bir virgül koyalım…