Samanyolu Haber /Gündem / İşte TRT'nin içler acısı durumu: Spor spikeri en basit kuralı bile bilmiyor /16 Ocak 2021 11:46

İşte TRT'nin içler acısı durumu: Spor spikeri en basit kuralı bile bilmiyor

TRT Spor Spikeri Cansu Canbaz'ın, Erdoğan Arıkan'a sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu.

TRT'nin içler acısı hali

TRT'de Mesut Özil'in Türkiye'ye gelişinin konuşulduğu sırada, Almanya'nın Mesut Özil'i milli takımda oynamaya ikna etmeye çalıştığını söyleyen TRT spor spikeri Cansu Canbaz, "Özil zaten Türkiye'ye geldiğinde, A Milli takımda oynayacak" dedi. 

Canbaz'ın bir futbolcunun herhangi bir milli takımda oynaması için o ülkenin vatandaşı olması gerekliliğini bilmediğini fark eden Erdoğan Arıkan ise "Yok biz oynatamayacağız" diyerek düzeltmede bulundu. 

FIFA yönetmeliğine göre bir futbolcu yalnız A Milli Takım seviyesinde forma giymediği takdirde, vatandaşlığı bulunan başka bir ülkenin formasını giyebilir. Mesut Özil, Alman Milli Takımı formasını 91 kez giydi ve 23 gol kaydetti.
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TRT'nin içler acısı hali

TRT'nin içler acısı hali

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