İşte Trump ve Zelenskiy krizinin perde arkası: Bilinmeyen 10 dakika detayı

139 dakikalık görüşmede her şey 10 dakikada gerçekleşti. İddiaya göre Trump önce Zelenskiy'nin kıyafetine sinirlendi, ardından 40. dakika sonrasında mineral anlaşması konuşulurken öfke patlaması yaşadı. İşte Trump-Zelenskiy görüşmesinin detayları…



Zelenskiy'in Giysisine Takıldı



Dünyanın konuştuğu görüşme sonrasında gerginliğin asıl sebebi merak edilirken, görüşmeye dair yeni detaylar ortaya çıktı. CNN Türk’te yer alan habere göre, 10 dakika içinde patlak veren gerginliğin perde arkasında ilk olarak Zelenskiy’nin giysisi yer aldı.



Trump'tan Alaylı Gönderme



İddiaya göre, Zelenskiy’nin askeri gömlek ve pantolonla gelmesi Trump’ı sinirlendirdi. Trump, Zelenskiy'yi selamlayıp elini sıkarken alaycı bir tavırla “Çok şık giyinmişsiniz” ifadelerini kullandı.



'Daha Ucuz Bir Şey'



Beyaz Saray’daki bir muhabirin neden takım elbise giymediğine ilişkin soruyu cevaplandıran Zelenskiy, savaş bittikten sonra giyeceğini belirterek “Sizinki gibi bir şey olabilir, belki daha iyi bir şey. Belki de daha ucuz bir şey” dedi.



'Sen Neden Bahsediyorsun?'



Görüşmenin 40. dakikasından sonra Başkan Yardımcısı JD Vance’nin araya girerek Trump'ın çatışmayı sona erdirme çabalarını savunmaya çalışması sonrasında tansiyon yükseldi. Zelenskiy, Rusya’ya öfkeli ifadeler kullanmasının ardından “JD, sen ne tür bir diplomasiden bahsediyorsun?” dedi. Vance ve Zelenskiy arasında yaşanan gergin diyaloglar sonrasında Trump, Zelenskiy’e sert çıktı.