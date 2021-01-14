İşte Trump'a kendi partisinde isyan başlatan 10 isim

Amerika'nın Sesi internet servisi Trump'un aleyhine oy kullanan kendi partisindeki 10 kişinin ismini yazdı.





LIZ CHENEY





Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler’in üç numaralı ismi Liz Cheney, partisinin Demokrat Joe Biden’ın kazandığı 3 Kasım seçimlerinin sonuçlarının reddedilmesi çabalarına destek vermeyen en kıdemli üyesiydi. Eski Başkan Yardımcısı Dick Cheney’nin kızı olan Liz Cheney partinin yükselen yıldızlarından biri olarak görülüyor.





6 Ocak Kongre saldırısıyla ilgili “Trump bu çeteyi çağırdı, onları topladı ve saldırının fitilini yaktı” ifadelerini kullanan Cheney, “Trump’ın azledilmesi için oy kullanacağım” demiş ve Trump için “Bugüne kadar hiçbir Amerikan başkanı makamına ve Anayasa’ya olan yeminine daha büyük ihanet etmemiştir” diye konuşmuştu.







ANTHONY GONZALEZ





Ohio eyaleti temsilcisi Cumhuriyetçi Anthony Gonzalez, Twitter’dan ‘‘6 Ocak’la sonuçlanan olayların boyutuna baktığımda - buna Başkan Trump’ın Kongre saldırıya uğradığı sırada bir yanıt vermemesi de dahil - azli destekleme isteği duyuyorum’’ açıklamasını yapmıştı.





PETER MEIJER





Michigan eyaletinin Grand Rapids kentinden yeni Kongre üyesi Meijer, ‘‘üzülerek azil için oy kullanacağını belirtmişti. Meijer yaptığı açıklamada, ‘‘Başkan anayasal süreci baltalamaya çalışarak yeminine ihanet etti, ayrıca geçen hafta yaşanan isyanı ve şiddet eylemlerini teşvik etmekten sorumlu’’ sözlerini kullandı.





DAN NEWHOUSE





Washington eyaleti temsilcisi Newhouse, Çarşamba günkü azil oturumunda azle destek verme konusundaki isteğini açıklamıştı. Newhouse salondaki iki düzine kadar demokrat tarafından alkışlarla karşılanmıştı.





ADAM KINZINGER





Illinois eyaleti temsilcisi Kinzinger, Trump’a sık sık yönelttiği eleştirilerle biliniyor. Kinzinger, Trump’ın destekçilerini isyana teşvik ederek başkanlık yeminini bozduğunu ve makamını hükümetin yasa yapıcı organına saldırmak için kullandığını belirtti.





JOHN KATKO





New York eyaleti temsilcisi Katko, Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçi grup içinde Trump’ın azline destek vermek için oy kullanabileceğini söyleyen ilk üyeydi. Michigan eyaletinden Upton, Kasım ayında Trump’ın seçim sonuçlarının seçimlerde yapılan hileden kaynaklandığı şeklindeki iddiasına hiç delil gösteremediğini söylemişti.





JAIME HERRERA BEUTLER





Washington eyaleti temsilcisi Herrera Beutler, ılımlı bir Cumhuriyetçi. Herrera Beutler, ‘‘Başkan’ın suçları elimizdeki tartışılmaz delillere baktığımızda, Anayasa’dan anladığım kadarıyla azil gerektiren suçlar’’ açıklamasını yapmıştı.





TOM RICE





Rice, Başkan Trump’ın yoğun destek gördüğü Güney Caronia eyaletinden bir temsilci.





DAVID VALADAO





Valadao Kasım ayındaki seçimlerde Demokratlar’dan California eyaletindeki eski koltuğunu yeniden kazanmayı başarmıştı.