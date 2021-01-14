Samanyolu Haber /Dünya / İşte Trump'a kendi partisinde isyan başlatan 10 isim /14 Ocak 2021 13:26

İşte Trump'a kendi partisinde isyan başlatan 10 isim

Cumhuriyetçi Parti, görevdeki dört yılı boyunca Başkan Donald Trump’a hep arka çıktı. Ancak Trump’ın destekçilerinin 6 Ocak’ta polis engelini aşarak zorla Kongre binasına girmesinin ve yaşanan şiddet olaylarının ardından Temsilciler Meclisi’nde yapılan azil oylamasında 10 Cumhuriyetçi üye Trump aleyhine oy kullandı.

SHABER3.COM

Amerika'nın Sesi internet servisi Trump'un aleyhine oy kullanan kendi partisindeki 10 kişinin ismini yazdı.

LIZ CHENEY

Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler’in üç numaralı ismi Liz Cheney, partisinin Demokrat Joe Biden’ın kazandığı 3 Kasım seçimlerinin sonuçlarının reddedilmesi çabalarına destek vermeyen en kıdemli üyesiydi. Eski Başkan Yardımcısı Dick Cheney’nin kızı olan Liz Cheney partinin yükselen yıldızlarından biri olarak görülüyor.

6 Ocak Kongre saldırısıyla ilgili “Trump bu çeteyi çağırdı, onları topladı ve saldırının fitilini yaktı” ifadelerini kullanan Cheney, “Trump’ın azledilmesi için oy kullanacağım” demiş ve Trump için “Bugüne kadar hiçbir Amerikan başkanı makamına ve Anayasa’ya olan yeminine daha büyük ihanet etmemiştir” diye konuşmuştu.

ANTHONY GONZALEZ

Ohio eyaleti temsilcisi Cumhuriyetçi Anthony Gonzalez, Twitter’dan ‘‘6 Ocak’la sonuçlanan olayların boyutuna baktığımda - buna Başkan Trump’ın Kongre saldırıya uğradığı sırada bir yanıt vermemesi de dahil - azli destekleme isteği duyuyorum’’ açıklamasını yapmıştı.

PETER MEIJER

Michigan eyaletinin Grand Rapids kentinden yeni Kongre üyesi Meijer, ‘‘üzülerek azil için oy kullanacağını belirtmişti. Meijer yaptığı açıklamada, ‘‘Başkan anayasal süreci baltalamaya çalışarak yeminine ihanet etti, ayrıca geçen hafta yaşanan isyanı ve şiddet eylemlerini teşvik etmekten sorumlu’’ sözlerini kullandı.

DAN NEWHOUSE

Washington eyaleti temsilcisi Newhouse, Çarşamba günkü azil oturumunda azle destek verme konusundaki isteğini açıklamıştı. Newhouse salondaki iki düzine kadar demokrat tarafından alkışlarla karşılanmıştı.

ADAM KINZINGER

Illinois eyaleti temsilcisi Kinzinger, Trump’a sık sık yönelttiği eleştirilerle biliniyor. Kinzinger, Trump’ın destekçilerini isyana teşvik ederek başkanlık yeminini bozduğunu ve makamını hükümetin yasa yapıcı organına saldırmak için kullandığını belirtti.

JOHN KATKO

New York eyaleti temsilcisi Katko, Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçi grup içinde Trump’ın azline destek vermek için oy kullanabileceğini söyleyen ilk üyeydi. Michigan eyaletinden Upton, Kasım ayında Trump’ın seçim sonuçlarının seçimlerde yapılan hileden kaynaklandığı şeklindeki iddiasına hiç delil gösteremediğini söylemişti.

JAIME HERRERA BEUTLER

Washington eyaleti temsilcisi Herrera Beutler, ılımlı bir Cumhuriyetçi. Herrera Beutler, ‘‘Başkan’ın suçları elimizdeki tartışılmaz delillere baktığımızda, Anayasa’dan anladığım kadarıyla azil gerektiren suçlar’’ açıklamasını yapmıştı.

TOM RICE

Rice, Başkan Trump’ın yoğun destek gördüğü Güney Caronia eyaletinden bir temsilci.

DAVID VALADAO

Valadao Kasım ayındaki seçimlerde Demokratlar’dan California eyaletindeki eski koltuğunu yeniden kazanmayı başarmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İşte Trump'a kendi partisinde isyan başlatan 10 isim Sonraki Haber >>

Açlık=RTE!

Açlık=RTE!

Brüksel yanıyor... Belçika Kralı göstericilerin elinden zor kurtuldu

Brüksel yanıyor... Belçika Kralı göstericilerin elinden zor kurtuldu

Bu nasıl vicdansızlık

Bu nasıl vicdansızlık

Polis amiri işçileri böyle tehdit etti!

Polis amiri işçileri böyle tehdit etti!

Gardiyan vahşeti!

Gardiyan vahşeti!

CHP'den zam videosu: Zam eşittir Erdoğan

CHP'den zam videosu: Zam eşittir Erdoğan

Erdoğan'ı başöğretmen ilan etti

Erdoğan'ı başöğretmen ilan etti

Ankara’da polis öğrencileri yerde sürükledi

Ankara’da polis öğrencileri yerde sürükledi

10 senedir AKP'ye oy verdim, battım ya!

10 senedir AKP'ye oy verdim, battım ya!

ABD kongresinde vurulan kadının vurulma anı ortaya çıktı

ABD kongresinde vurulan kadının vurulma anı ortaya çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:46:52