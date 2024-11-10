İşte Trump'ın Ukrayna çözümü: 'İşgal edilen topraklarınızı geri istemeyin, barış olsun'

ABD eski Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna savaşıyla ilgili yaklaşımları, uluslararası camiada dikkat çekmeye devam ediyor. Trump’ın seçim kampanyası sırasında defalarca dile getirdiği "savaşı bir günde sona erdirme" vaadi, Rusya ve Ukrayna arasında yıllardır devam eden çatışmalara yeni bir bakış açısı sunabileceği tartışmalarını da beraberinde getiriyor.





'BARIŞ İÇİN GERÇEKÇİ BİR VİZYON'

Bu kapsamda, Trump’ın stratejistlerinden Bryan Lanza BBC’ye, Trump yönetiminin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’den “barış için gerçekçi bir vizyon” talep edeceğini söyledi.





Karar'da yer alan habere göre Lanza, Kırım'ın Ukrayna'ya dönmesi fikrine dair Trump yönetiminin realist bir yaklaşım benimsediğini belirtti. Açıklamalarında, “Zelenskiy masaya oturup, ancak Kırım’a sahip olursak barış yapabiliriz derse, ciddi olmadığını göstermiş olur” diyen Lanza, Kırım’ın geri alınmasının artık ABD’nin öncelikli bir hedefi olmadığını ifade etti. Kırım’ı Rusya’nın bir parçası olarak tanımanın Trump yönetiminin barış stratejilerinde önemli bir rol oynayabileceğini ima eden Lanza, ABD'nin önceliğinin “barış ve ölümleri durdurmak” olduğunu belirtti.





Trump, yeniden başkanlık koltuğuna oturması halinde Ukrayna’ya doğrudan askeri yardımın sona erdirileceği veya kısıtlanacağı yönünde mesajlar veriyor. Bu yaklaşım, Trump’ın ABD kaynaklarını tükettiğini belirttiği askeri yardımları Ukrayna’ya verme politikasını sınırlandırabileceğini gösteriyor. Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in, aralarındaki telefon görüşmesinde sıcak ve dostane bir atmosferde görüştükleri, ancak önemli detayların konuşulmadığı belirtiliyor. BBC’ye konuşan Ukrayna Devlet Başkanlığı ofisinden bir kaynak, görüşmenin kısa sürdüğünü ve resmi bir bağlamdan ziyade daha genel bir sohbet niteliği taşıdığını ifade etti.





TRUMP YÖNETİMİ TOPRAK TALEBİNİ AZALTMASINI BEKLİYOR

Lanza, Trump’ın seçimi kazanmasının ardından Ukrayna ile masaya oturacağını ve bu görüşmelerde “barış için gerçekçi bir vizyon” oluşturulmasını talep edeceğini ifade etti. Lanza, Ukrayna'nın "savaşı sona erdirmek için gerçekçi bir bakış açısı geliştirmesi gerektiğini" belirterek, ABD'nin Ukrayna’nın tüm topraklarını geri alma isteğine dair sınırlı destek verebileceğini vurguladı. “Kırım gitti” diyen Lanza, Trump yönetiminin Ukrayna’dan toprak talebini azaltmasını bekleyeceğini de açıkça ifade etti.





Trump seçim kampanyası sırasında defalarca Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı “bir günde” sona erdirebileceğini söylemiş ancak daha fazla ayrıntı vermemişti.





Trump'ın iki eski ulusal güvenlik şefi tarafından mayıs ayında kaleme alınan bir makalede ABD'nin silah yardımına devam etmesi, bu desteği Kiev'in Rusya ile barış görüşmelerine başlaması koşuluna bağlamıştı.





Makalede Ukrayna'nın tüm topraklarını Rus işgalinden geri alma umudundan vazgeçmemesi gerektiği, ancak mevcut cephe hatlarına göre müzakere etmesi gerektiği belirtiliyordu.





TRUMP’IN HEDEFİNDE UKRAYNA’YA YAPILAN ASKERİ YARDIMLARIN SINIRLANDIRILMASI VAR

Öte yandan Trump’ın NATO ve Avrupa Birliği’yle ilişkileri de yeniden gözden geçireceği sinyalini veriyor. Trump’ın "Önce Amerika" politikaları kapsamında Avrupa’nın kendi savunmasını güçlendirmesi gerektiğine yönelik açıklamaları, NATO’ya olan desteğin de sınırlı olabileceğini gösteriyor. Lanza’nın belirttiği gibi, Trump’ın hedefinde Ukrayna’ya yapılan askeri yardımların sınırlandırılması ve ABD'nin bu yükümlülüklerden kısmen geri çekilmesi yer alıyor.





RUSYA VE ABD ARASINDAKİ DİPLOMATİK GELİŞMELER: ÇÖZÜM BEKLENTİSİ

Rus hükümetinden, Trump’ın Ukrayna konusundaki olası yaklaşımlarına dair açıklamalar da gelmeye başladı. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, Trump’ın Ukrayna sorununu çözme girişimlerine açık olduklarını belirtti. Ancak Ryabkov, Trump’ın seçim sürecinde kullandığı mesajların bir kısmının seçim stratejisine yönelik olduğunu ve gerçekçi olmayabileceğini de dile getirdi. Putin ise Trump'ın zaferini tebrik ederken, Ukrayna’daki çatışmaların çözümüne Trump’ın katkı sağlayabileceğini umduğunu ifade etti.





ABD’NİN UKRAYNA YARDIMLARI VE ELEŞTİRİLER

ABD’nin Biden-Harris yönetimi döneminde Ukrayna’ya sunduğu askeri yardımlar konusunda da eleştirilerde bulunan Lanza, Avrupa ülkeleri ve ABD yönetiminin Ukrayna’ya savaşın başında yeterli silah ve destek vermediğini savundu. Bu yılın başında ABD, Ukrayna’ya 61 milyar dolarlık askeri yardım paketi onayladı, ancak Lanza’ya göre bu destek, Ukrayna’nın savaşı kazanması için yeterli bir destek sağlamadı. ABD'nin Şubat 2022'den bu yana 55,5 milyar dolarlık askeri yardımda bulunması, Kiev'in en büyük silah tedarikçisi olarak ABD'yi öne çıkarsa da bu yardımların uzun vadede sürdürülebilir olup olmayacağı konusunda da tartışmalar sürüyor.







