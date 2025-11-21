İşte Trump'ın Ukrayna-Rusya savaşı için 28 maddelik barış planı

Samanyoluhaber.com - Moskova





Yayınlanan belge, krizin çözümüne yönelik kapsamlı hükümler içeriyor.





Kiev yönetiminden konuya ilişkin resmi bir yalanlama veya doğrulama gelmezken, planın içeriği hızla yayıldı ve dünya gündeminde ilk sıralarda yer aldı.





Güvenlik ve Siyasi Statüye İlişkin Düzenlemeler





Planın bu başlığı altında öne çıkan maddeler şunlar:

- Ukrayna'nın egemenliğinin teyit edilmesi, ancak tarafsız bir statüye dönmesi.

- Ülke anayasasından NATO üyeliği hedefinin çıkarılması ve NATO'nun da Ukrayna'nın hiçbir zaman üye olmayacağını resmen kabul etmesi.

- Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin personel sayısının sınırlandırılması.

- Ukrayna'nın nükleer silah edinmeme statüsünün korunması.

- ABD'nin belirli koşullara bağlı güvenlik garantileri sağlaması.





Tartışmalı Toprak Düzenlemeleri





Planın en çok dikkat çeken bölümünü toprakla ilgili maddeler oluşturuyor. Bu maddelere göre:

- Kırım, Donetsk ve Lugansk'ın fiilen Rusya'ya ait olduğu kabul edilecek.

- Herson ve Zaporijya bölgelerinde temas hattı boyunca "dondurulmuş statü" oluşturulacak ve bu hatların ardında Rusya'nın fiili kontrolünde bir tampon bölge ilan edilecek.

- Taraflar, mevcut sınırları güç kullanarak değiştirmeyeceğini taahhüt edecek.





Askeri Kısıtlamalar ve Güvenlik Önlemleri





Askeri düzenlemeler kapsamında öngörülenler:

- NATO'nun Ukrayna'da asker konuşlandırması yasaklanacak ve NATO savaş uçaklarının Polonya'da tutulması sağlanacak.

- ABD, NATO ve Rusya arasında güvenlik diyaloğu başlatılacak ve ortak bir ABD-Rusya güvenlik çalışma grubu kurulacak.

- Rusya'nın Ukrayna ve Avrupa'ya yönelik resmi bir saldırmazlık politikasını hukuken garanti altına alması istenecek.





Ekonomik Yeniden Yapılanma ve Rusya'ya Yönelik Maddeler





Planın ekonomik ve uluslararası ilişkileri düzenleyen kısımları şöyle:

- ABD ve Avrupa'nın Ukrayna'nın yeniden inşası için büyük bir yatırım paketi başlatması öngörülüyor.

- Dondurulmuş 100 milyar dolarlık Rus varlığının Ukrayna'nın onarımında kullanılması, Avrupa'nın da ek 100 milyar dolar katkıda bulunması teklif ediliyor.

- Rusya'ya yönelik yaptırımların aşamalı olarak kaldırılması ve Rusya'nın G8'e geri dönmesi öneriliyor.





Uygulama ve Denetim Mekanizması





Planın hayata geçirilmesi için öngörülen çerçeve:

- Anlaşmanın hukuken bağlayıcı olması ve uygulamanın Donald Trump'ın başkanlığındaki bir "Barış Konseyi" tarafından denetlenmesi.

- Anlaşmanın imzalanmasından 100 gün sonra Ukrayna'da seçim yapılması ve kapsamlı bir af çıkarılması.

- İmza sonrası derhal ateşkes ilan edilmesi ve tarafların kararlaştırılan hatlara çekilmesi.