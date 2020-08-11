İşte Tuncay Özkan'ın CHP'deki yeni görevi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 37'inci Olağan Kurultayı'nda Parti Meclis üyeliğine seçilemeyen İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, partinin Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirildi.





Tuncay Özkan Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirildi.





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Özkan'a gönderilen yazıda, "Cumhuriyet Halk Partisi adına gerekli çalışmaları yürütmek üzere, Medya ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı olarak görevlendirilmenize uygun görülmüştür. Bilgilerini ve gereğini rica ederim" ifadeleri yer aldı.







