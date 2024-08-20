Samanyolu Haber /Ekonomi / İşte Türkiye ekonomisindeki en önemli sorun! /20 Ağustos 2024 12:15

İşte Türkiye ekonomisindeki en önemli sorun!

ASAL Araştırma, Türkiye'deki ekonomik krize ilişkin yaptığı anket sonuçlarını paylaştı. Türkiye genelinde 26 ilde yapılan son ankette vatandaşlara "Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu nedir?" diye soruldu. Ankete katılanların yüzde 28.7'si 'gıda ürünleri fiyatlarındaki artış' yanıtını verdi. Bu yanıtı yüzde 16.4 ile 'kira ve konut fiyatlarındaki artış' takip etti.

SHABER3.COM

Türkiye'de ekonomik kriz gün geçtikçe derinleşirken, Asal Araştırma Türkiye genelinde 26 ilde kamuoyu araştırması gerçekleştirdi. 10-17 Temmuz 2024 tarihleri arasında, 18 yaş ve üzeri 2 bin kişiyle yapılan ankette vatandaşlara, "Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu nedir?" sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 28.7'si ekonomideki en önemli sorunun gıda ürünlerindeki fiyat artışı olduğunu söyledi. .

Katılımcıların yüzde 16.4'ü kira ve konut fiyatlarındaki artışı en önemli sorun olarak ifade ederken, yüzde 8'i akaryakıt fiyatlarının yüksekliğine işaret etti.

İşte vatandaşların verdiği yanıtlar…

    Gıda ürünleri fiyatlarındaki artış: %28.7
    Kira ve konut fiyatlarındaki artış: %16.4
    Akaryakıt fiyatlarının yüksekliği: %8.0
    Enflasyonun yüksekliği: %6.3
    İşsizlik: %6.2
    Elektrik, su ve doğalgaz fiyatlarının yüksekliği: %5.0
    Ekonomi yönetimi: %4.5
    Gelir/Vergi Adaletsizliği: %4.3
    Her şey sorun: %4.0
    Faizlerin yüksekliği: %3.4
    Liyakatsizlik:%2.6
    Üretimde yetersizlik:%2.5
    Eğitimsizlik: %2.3
    Ahlaki değer kaybı: %1.6
    Fikrim yok:%1.0
    Cari açık: %0.9
    Diğer: %0.7
    Kamuda israf: %0.6
    Sorun yok: %1.0
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İşte Türkiye ekonomisindeki en önemli sorun! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:24:42