İşte Türkiye ekonomisindeki en önemli sorun!

Türkiye'de ekonomik kriz gün geçtikçe derinleşirken, Asal Araştırma Türkiye genelinde 26 ilde kamuoyu araştırması gerçekleştirdi. 10-17 Temmuz 2024 tarihleri arasında, 18 yaş ve üzeri 2 bin kişiyle yapılan ankette vatandaşlara, "Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu nedir?" sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 28.7'si ekonomideki en önemli sorunun gıda ürünlerindeki fiyat artışı olduğunu söyledi. .



Katılımcıların yüzde 16.4'ü kira ve konut fiyatlarındaki artışı en önemli sorun olarak ifade ederken, yüzde 8'i akaryakıt fiyatlarının yüksekliğine işaret etti.



İşte vatandaşların verdiği yanıtlar…



Gıda ürünleri fiyatlarındaki artış: %28.7

Kira ve konut fiyatlarındaki artış: %16.4

Akaryakıt fiyatlarının yüksekliği: %8.0

Enflasyonun yüksekliği: %6.3

İşsizlik: %6.2

Elektrik, su ve doğalgaz fiyatlarının yüksekliği: %5.0

Ekonomi yönetimi: %4.5

Gelir/Vergi Adaletsizliği: %4.3

Her şey sorun: %4.0

Faizlerin yüksekliği: %3.4

Liyakatsizlik:%2.6

Üretimde yetersizlik:%2.5

Eğitimsizlik: %2.3

Ahlaki değer kaybı: %1.6

Fikrim yok:%1.0

Cari açık: %0.9

Diğer: %0.7

Kamuda israf: %0.6

Sorun yok: %1.0