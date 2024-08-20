İşte Türkiye ekonomisindeki en önemli sorun!

Türkiye'de ekonomik kriz gün geçtikçe derinleşirken, Asal Araştırma Türkiye genelinde 26 ilde kamuoyu araştırması gerçekleştirdi. 10-17 Temmuz 2024 tarihleri arasında, 18 yaş ve üzeri 2 bin kişiyle yapılan ankette vatandaşlara, "Türkiye ekonomisinin en önemli sorunu nedir?" sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 28.7'si ekonomideki en önemli sorunun gıda ürünlerindeki fiyat artışı olduğunu söyledi. .
Katılımcıların yüzde 16.4'ü kira ve konut fiyatlarındaki artışı en önemli sorun olarak ifade ederken, yüzde 8'i akaryakıt fiyatlarının yüksekliğine işaret etti.
İşte vatandaşların verdiği yanıtlar…
Gıda ürünleri fiyatlarındaki artış: %28.7
Kira ve konut fiyatlarındaki artış: %16.4
Akaryakıt fiyatlarının yüksekliği: %8.0
Enflasyonun yüksekliği: %6.3
İşsizlik: %6.2
Elektrik, su ve doğalgaz fiyatlarının yüksekliği: %5.0
Ekonomi yönetimi: %4.5
Gelir/Vergi Adaletsizliği: %4.3
Her şey sorun: %4.0
Faizlerin yüksekliği: %3.4
Liyakatsizlik:%2.6
Üretimde yetersizlik:%2.5
Eğitimsizlik: %2.3
Ahlaki değer kaybı: %1.6
Fikrim yok:%1.0
Cari açık: %0.9
Diğer: %0.7
Kamuda israf: %0.6
Sorun yok: %1.0