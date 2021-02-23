Samanyolu Haber /Gündem / İşte Türkiye Uzay Ajansının ilk icraatı /23 Şubat 2021 11:29

İşte Türkiye Uzay Ajansının ilk icraatı

İlk icraat, müdürlere çay ikramı yapacak personel alımı!

SHABER3.COM

İlk hedefi Ay görevi olan ve 10 yıl içinde 10 bin uzman alınacağı açıklanan Türkiye Uzay Ajansı, ilk olarak 'müdürlere servis yapacak' 2 garson, 4 temizlik görevlisi  olmak üzere toplam 6 ‘Destek Personeli’ almak için ilan yayınladı

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, önceki gün yaptığı açıklamada Milli Uzay Programı’ndaki hedeflere ulaşmada insan kaynağının önemine dikkati çekti. “Uzay alanında 10 yıl içinde en az 10 bin uzman” hedefi koydu. Uzay Ajansı alımlara destek personeliyle başladı.

Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı, 4 temizlik görevlisi, 2 garson olmak üzere toplam 6 Destek Personeli almak için ilan yayınladı.

Sözcü'nün aktardığı habere göre Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, işe alım yöntemi olarak kura ve mülakat olarak gösterildi.

Uzay Ajansı'na alınacak temizlik görevlisi ve garsonlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri çerçevesinde İŞKUR üzerinden alınacak.
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