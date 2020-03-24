İşte Türkiye ve dünyada son durum

Corona virüsü salgını nedeniyle dünyada ve Türkiye’de acı bilanço artmaya devam ediyor. Koronavirüs Bilim Kurulu’nun Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile gerçekleştirdiği kritik toplantı sonrası, Çin’de kullanılan ve başarılı olan bir ilacın Türkiye’de de kullanılmaya başlandığını duyurdu. Koca, sokağa çıkma yasağı ile ilgili de, “Sokağa çıkma yasağıyla ilgili, herkes kendi OHAL’ini ilan edebilir. Bunu illa devletin ilan etmesi gerekmiyor” dedi. Tüm dünyaya korku salan corona virüsün son durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor.







TÜRKİYE’DE SON DURUM





Türkiye’de ilk corona virüsü vakası, 10 Mart’ta tespit edildi. Bu gelişmeyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Mart’ta gece yarısı 01.00’de duyurdu. 12 Mart’ta açıklanan bir vaka ile toplam sayı ikiye yükseldi. Bu rakam 13 Mart’ta beşe, 14 Mart’ta 6’ya, 15 Mart’ta 18’e, 16 Mart’ta 47’ye çıktı.





Türkiye’de vaka sayısı 17 Mart’ta 98’e ulaşırken, ilk ölüm haberi de aynı gün geldi. 18 Mart’ta ölü sayısı ikiye, vaka sayısı ise 191’e yükseldi.





TABLO AĞIRLAŞMAYA BAŞLADI





19 Mart’ta tablo ağırlaşmaya başladı. Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı dörde, vaka sayısı 359’a çıktı. 20 Mart’ta ölü sayısı dokuza, vakalar ise 670’ye yükseldi. 21 Mart ise ölü sayısında en fazla artışın yaşandığı gün oldu. Ölü sayısı bir önceki güne göre 12 arttı ve 21’e çıktı. Vaka sayısı 947 olarak açıklandı.





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın önceki gece verdiği son bilgilere göre; 22 Mart itibarıyla Türkiye’de corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30’a tırmandı. Vaka sayısı ise 1236 olarak belirlendi. Bakan Koca, Türkiye’de toplam 20 bin 345 test yapıldığını da açıkladı.





TEST SAYISI 24 BİN 17’YE ÇIKTI





23 Mart’ta Türkiye’de vaka sayısı bazında en en yüksek ikinci artış gerçekleşti. Corona virüsüyle enfekte hasta sayısı 293 artarak 1236’dan 1529’a yükseldi. Yedi Covid-19 hastası hayatını kaybederken, ölü sayısı 37’ye çıktı.





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün gece geç saatlerde yaptığı açıklamayla gelişmeleri duyururken, son 24 saat içerisinde yapılan test sayısını ise 3 bin 672 olarak açıkladı. Son güncellemeyle birlikte Türkiye’de şimdiye kadar 24 bin 17 corona virüsü testi yapıldı.





DÜNYADA SON DURUM





Dünya genelinde 190 ülkeye yayılan corona virüsü (Covid-19) nedeniyle can kayıpları artıyor. Özellikle Çin’de ortaya çımasına rağmen corona virüsünden en fazla İtalya etkilenmiş durumda. İspanya’da ölenlerin sayısı 2311 olurken bu sayı İtalya’da 6 bin 77’ye yükseldi. İtalya’nın yanı sıra İran, ABD, İspanya, Almanya, Fransa gibi ülkeler de salgından en fazla etkilenen ülkeler arasında ye aldı.





Dünyada corona virüsüne yakalanan kişi sayısı 381 bin 761‘e ulaşmış durumda. Salgın nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 16 bin 558 olarak kayıtlara geçti. Enfekte olan ve tedaviye olumlu yanıt vererek kurtulanların sayısı ise 102,429 oldu.





İTALYA’DA BİLANÇO ARTIYOR





Avrupa ülkelerinde virüsün en çok etkilediği İtalya'da virüs nedeniyle 602 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 6 bin 77’ye yükseldiği açıklandı. Ülkede salgının ilk olarak 21 Şubat'ta ortaya çıkmasından bu yana ölü sayısı artarak devam ediyor.





EN GENCİ 18 YAŞINDA





Ulusal Sağlık Enstitüsü (ISS) ise hayatını kaybedenlerin ortalama yaşının 78.5 olduğunu, en genç olanın 31 ve en yaşlı olanın 103 yaşında olduğunu aktarmıştı.





Bugün İngiltere'de 18 yaşındaki bir erkeğin corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Alınan son haberle birlikte hayatını kaybedenlerin en genç olanının 18 yaşında olduğu kayıtlara geçti.





ISS ayrıca, ölenlerin yüzde 41'inin 80-89 yaş arası, yüzde 35'inin 70-79 yaş arasında olduğunu belirtti.





İSPANYA'DA DURUM VAHİM





Corona virüsünden İtalya ile birlikte en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İspanya'dan dehşete düşüren bilgiler geldi… İspanya Sağlık Bakanlığı, corona virüsüne bağlı ölüm sayısının 1720'den 2182'ye çıktığını açıkladı.





Resmi rakamlara göre corona virüsü vakaları da yüzde 15 artarak 28.572'ye ulaştı. Dün bu rakam 24.926'ydı.