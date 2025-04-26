İşte Türkiye'de deprem riski en az şehirler!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından hazırlanan Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve Türkiye Aktif Fay Haritası, yenilenen verilerle birlikte yayımlandı. Son güncellemeye göre, deprem riski en düşük olan 20 şehir belli oldu.



İstanbul ve Kütahya'da peş peşe yaşanan depremler sonrası, vatandaşlar güvenli şehir arayışına yöneldi. Özellikle aileler, emekliler ve yatırımcılar için büyük önem taşıyan bu liste, hem güvenli yaşam alanları hem de değer kazanan bölgeler açısından dikkat çekiyor.



DEPREM RİSKİ HANGİ KRİTERLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLİYOR?



Uzmanlar, bir bölgenin deprem riskini belirlerken şu unsurları dikkate alıyor:



Bölgenin aktif fay hatlarına olan mesafesi



Zeminin jeolojik yapısı ve dayanıklılığı



Tarihi depremlerin sıklığı ve büyüklükleri



Yapılan jeolojik ve sismolojik analizlerin sonuçları



Bu kriterlere göre yapılan analizler sonucunda hazırlanan yeni liste, güvenli bir yaşam planı yapmak isteyenler için yol gösterici nitelik taşıyor.



İşte Türkiye'de deprem riski en az olan 20 şehir:



20. EDİRNE

Marmara Bölgesi’nde yer almasına rağmen Edirne, fay hatlarından uzakta olduğu için daha az riskli iller arasında.



19. KIRIKKALE

Ankara’ya yakınlığıyla bilinen Kırıkkale, deprem riski düşük iller arasında bulunuyor.



18. KARAMAN

Konya’ya komşu olan Karaman da benzer şekilde düşük deprem riski taşıyor.



17. KONYA

Türkiye’nin yüz ölçümü bakımından en büyük ili olan Konya, deprem riski en düşük iller arasında yer alıyor.



16. AKSARAY

Aksaray, hem ulaşım hem de güvenlik açısından avantaj sağlayan bir şehir.



15. NİĞDE

İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Niğde, düşük sismik aktiviteyle ön plana çıkıyor



14. NEVŞEHİR

Kapadokya’nın merkezi olan Nevşehir, turizm kadar deprem güvenliği açısından da öne çıkıyor.



13. KIRŞEHİR

Deprem açısından sakin iller arasında gösterilen Kırşehir, tercih edilen güvenli bölgelerden biri.



12. YOZGAT

Orta Anadolu’nun kalbinde yer alan Yozgat, fay hatlarına uzak konumuyla dikkat çekiyor.



11. ÇANKIRI

İç Anadolu’nun kuzeyinde bulunan Çankırı, düşük sismik tehlike haritasına sahiptir.



10. AMASYA

İç Anadolu’ya yakın konumda bulunan Amasya, tarihsel olarak büyük depremlerden etkilenmemiştir.



9. KARABÜK

Sanayi kenti olmasına rağmen, Karabük’ün birçok bölgesi deprem açısından risk taşımıyor.



8. ZONGULDAK

Zonguldak, hem kıyı hem de iç bölgeleriyle düşük sismik aktivite gösteren iller arasında yer alıyor.



7. BARTIN

Batı Karadeniz’in sakin şehirlerinden Bartın, deprem açısından güvenli yerleşim yerlerinden biri olarak öne çıkıyor.



6. KASTAMONU

İç Anadolu ile Karadeniz arasında yer alan Kastamonu, zemin yapısı ve konum itibarıyla düşük risk grubunda.



5. GİRESUN

Fay hatlarına uzak olan Giresun, düşük deprem riski nedeniyle tercih edilen şehirlerden biri.



4. TRABZON

Karadeniz Bölgesi'nin en gelişmiş şehirlerinden biri olan Trabzon, deprem açısından oldukça güvenli bölgeler arasında yer alıyor.



3. RİZE

Rize’nin özellikle merkez ve doğu ilçeleri, düşük sismik aktivite ile öne çıkıyor.



2. ARTVİN

Karadeniz'in doğusunda yer alan Artvin, fay hatlarından uzak konumuyla dikkat çekiyor.



1. SİNOP

Karadeniz kıyısında yer alan Sinop, hem jeolojik olarak hem de tarihsel veriler ışığında en düşük deprem riskine sahip iller arasında başı çekiyor.

