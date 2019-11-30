Samanyolu Haber /Gündem / İşte Türkiye'de gençliği hali!: İstismar, yoksulluk ve umutsuzluk travması yaşıyorlar /30 Kasım 2019 13:13

İşte Türkiye'de gençliği hali!: İstismar, yoksulluk ve umutsuzluk travması yaşıyorlar

Bakanlığa bağlı Sosyal Araştırma Dairesi tarafından ve alanında ilk olan araştırmaya göre; öğrenciler yoksulluk, gözaltına alınma ve cinsel istismar sorunlarıyla boğuşuyor.

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‘Üniversite Gençliği Profil’ araştırmasının sonuçları üniversitelilerin durumunu ortaya koydu. Araştırmaya katılan öğrencilerin yüzde 48’i çok az parayla yaşamak zorunda kaldığını belirtirken 100 kadından 16’sının cinsel istismara maruz bırakıldığı öğrenildi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’nca düzenlenen, Gençlik Ruh Sağlığı Çalıştayı’na katılan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Araştırma ve Politika Geliştirme Daire Başkanı Yasemin Esen, ‘Üniversite Gençliği Profil (TÜGBA)’ araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Birgün’den Mustafa Mert Bildicin’in haberine göre Türkiye’deki üniversite gençliği üzerine yapılan ilk profil araştırması olma niteliğindeki çalışmanın sonuçları, üniversitelilerin içinde olduğu olumsuz tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi.

KADIN ÖĞRENCİLER: CİNSEL İSTİSMARA MARUZ BIRAKILIYORUZ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın araştırmasına katılan üniversite öğrencilerinin yüzde 30’u okulda kendisini güvende hissetmediğini bildirdi. Üniversitelilerin yüzde 48’i çok az para ile geçinmek zorunda olduğunu belirtirken kadın öğrencilerin yüzde 16’sı taciz ve cinsel istismara maruz bırakıldığını ifade etti.

ÖĞRENCİLERİN KENDİ ODASI YOK

Araştırma, Türkiye’deki 33 kentte bulunan 68 farklı üniversiteden toplam 21 bin 156 öğrenci ile gerçekleştirildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın çalışmasına YÖK, Sağlık Bakanlığı, TÜİK, İçişleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve BM Nüfus Fonu da destek verdi. Araştırmaya katılan üniversitelilerin yüzde 39’u ailesinin yanında kaldığını belirtti. Ailesinin yanında kalan öğrencilerin yüzde 43’ü, kendisine ait bir odası olmadığını bildirdi.

YÜZDE 30’U GÜVENDE HİSSETMİYOR

Araştırmanın en çarpıcı sonuçlarından biri de öğrencilerin yüzde 30’unun okulda ya da yerleşkede kendini güvende hissetmediğini söylemesi oldu. Üniversitelerin engelli bireyler için uygun olmadığını düşünen öğrencilerin oranı da yüzde 40 olarak gerçekleşti.

Öğrenciler, eğitim hayatlarını sürdürebilmek için çalışmak zorunda kalırken kişisel geliri bin TL’nin üzerinde olanların oranının yalnızca yüzde 25’te kalması dikkat çekti. Araştırma çerçevesinde görüşülen öğrencilerin yarısına yakını, aylık kişisel gelirinin 401 TL ile bin TL arasında değiştiğini kaydetti.

MUTLU OLANLAR AZINLIKTA

Araştırmada öğrencilere mutluluk düzeyleri de soruldu. Sonuçlar şöyle:

Yüzde 10’u çok mutlu

Yüzde 39’u orta derecede mutlu

Yüzde 7’si mutsuz

Yüzde 4’ü çok mutsuz

YOKSULLUK TRAVMASI

Öğrencilerin en çok yaşadığı travmalar araştırmada, “Birinin ölümü, ölümcül hastalığı” ve “Az para ile geçinmek zorunda kalmak” şeklinde sıralandı. Kadınların erkeklere göre daha çok ayrımcılığa maruz bırakıldığı belirlendi. Erkek öğrencilerin yüzde 9’u gözaltına alınmaktan ve tutuklanmaktan korktuğunu dile getirirken bu oran kadınlarda yüzde 2 ile ifade edildi.
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