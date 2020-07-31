Samanyolu Haber /Gündem / İşte Türkiye'de son 24 içindeki koronavirüs verileri /31 Temmuz 2020 21:25

İşte Türkiye'de son 24 içindeki koronavirüs verileri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saat içinde Türkiye'de ortaya çıkan koronavirüs verilerini açıkladı.

SHABER3.COM

Fahrettin Koca'nın açıkladığı tabloya göre, son 24 saatte 17 yurttaş koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi, 982 yurttaş da enfekte oldu. Ağır hasta sayısı ise 582 olarak kaydedildi. Koca, İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır'da son 3 günde ağır hasta sayısındaki artışa dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel koronavirüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 17 kişi artarak 5 bin 691'e yükseldi.

Tespit edilen 982 yeni vakayla birlikte Türkiye'de koronavirüse yakalananların sayısı da 230 bin 873 oldu.

İyileşen sayısının 996 kişi artarak 214 bin 535'e yükseldiği Türkiye'de 582 ağır hastanın olduğu belirtildi. 

AĞIR HASTASI EN ÇOK ARTAN İLLER

Sağlık Bakanı Koca, ağır hasta sayısının en çok arttığı illeri açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

"Son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan şehirler: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. 27 şehirde ise son üç günde yeni ağır hastamız olmadı. Zatürreli hasta oranımızda düşüş, yeni tanı konan hasta sayımızda artış eğilimi var."


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