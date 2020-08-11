İşte Türkiye'de son 24 içindeki koronavirüs verileri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Ağustos 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 15 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.





Bakan Koca, yaptığı açıklamada bin 183 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 5 bin 873 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 243 bin 180'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 185 oldu.





Tabloya göre, toplam test sayısı 5 milyon 387 bin 751, toplam ağır hasta sayısı 617 oldu. Bugünkü test sayısı 61 bin 716 olarak kayıtlara geçti.





'AĞIR HASTA SAYISINDA ARTIŞ DEVAM EDİYOR'





Koca, ''Son 3 gündür hastaneye yatışlarda yüzde 32 azalma var. Fakat sürecin en önemli göstergelerinden biri olan ağır hasta sayısında artış devam ediyor. Son 3 gün içinde en yüksek sayıda hasta görülen ilk 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa'' açıklamasını yaptı.





Türkiye'nin 11 Ağustos 2020 koronavirüs tablosu şöyle:







