İşte Türkiye'de son 24 içindeki koronavirüs verileri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 Ağustos 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 20 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.





Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada bin 263 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 6 bin 16 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 251 bin 805'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 442 oldu.





Tabloya göre, toplam test sayısı 5 milyon 882 bin 406, toplam ağır hasta sayısı 703, bugünkü test sayısı 41 bin 310 olarak kayıtlara geçti.





''ORTALAMA 10 GÜN ÖNCEKİ BULAŞMALARI GÖSTERİYOR''





Koca, ''Bu tabloda her gün açıklanan Koronavirüs test sonuçları, ortalama 10 gün önceki bulaşmaları gösteriyor. Sonuçlara göre, ortalama 10 gün önce, virüs, tedbirlere uyulmayan ortamlarda 1.263 kişiye daha bulaştı. Kararlı olursak, virüse bu gücü tanımayabiliriz'' dedi.





Türkiye'nin 18 Ağustos 2020 koronavirüs tablosu şöyle:







