İşte Türkiye'de son 24 içindeki koronavirüs verileri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 Eylül 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 52 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.





Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada bin 761 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 6 bin 782 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 283 bin 270'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 93 oldu.





AĞIR HASTA SAYISI BİN 159





Tabloya göre, toplam test sayısı 7 milyon 994 bin 29, toplam ağır hasta sayısı bin 159, bugünkü test sayısı 110 bin 565 olarak kayıtlara geçti.





'KAYIPLARIMIZ CAN YAKIYOR'





Koca, ''Bugün 110.000’den fazla test yapıldı ve 1.761 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakıyor. Bu durumu durduracak olan birlikte tedbirlere uymaktır. Güç birlikte tedbirde'' ifadelerini kullandı.





Türkiye'nin 8 Eylül 2020 koronavirüs tablosu şöyle:







