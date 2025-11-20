İşte Türkiye'de soykırımın haritası: 2016-2024 arasında 3.093.084 kişiye ‘terör’ suçlaması, 527.100 kişiye mahkumiyet

Yazısında tablolar halinde verileri paylaşan Avukat Levent Mazılıgüney, şu değerlendirmelerde bulundu:





Bir dönem ülkedeki terörist sayıları belirtilir ve ayakkabı numaralarına kadar bildiğimiz söylenirdi. İçişleri Bakanı en son rakam zikrettiğinde 70 mertebesinde bir sayı hatırlıyorum. Reuters haberlerine göre “Terörsüz Türkiye” sürecinde tartışılan, düzenleme yapılması öngörülen 9.000 mertebesinde imiş.





Türkiye’de hukukun nasıl bir “terör” batağına saplandığını Adalet Bakanlığı verileri ortaya koydu. 2016’daki darbe girişiminden sonra başta Hizmet Hareketi mensupları olmak üzere 3.093.084 kişiye terör suçlaması yöneltildiği, 527.100 kişiye de terörden mahkumiyet verildiği ortaya çıktı.Hukukçu Levent Mazılıgüney, hukukihaber.net sitesinde “Türkiye’de Kaç Terörist Var?” başlığıyla yayımlanan yazısında rakamlarla Türkiye’de hukukun nasıl iflas ettiğini gözler önüne serdi.Mazılıgüney’in paylaştığı verilere göre; 2016-2024 yıllarında 2.203.958 soruşturma dosyasında 3.093.084 kişiye terör suçlaması yöneltilmiş, 380.600 kovuşturma dosyasında 527.100 kişiye terörden mahkumiyet verilmiş. Verileri yorumlayan Mazılıgüney, “Bu sayıların hukukla veya akılla izahı olamaz. Keyfiliktir, insanımızı mağdur etmektir!” ifadesini kullandı.“Anlaşılacağı üzere soruşturmaların büyük çoğunluğu KYOK (takipsizlik kararı) ile sonuçlanıyor. Kovuşturmalarda da ciddi miktarda beraat kararı var. Bu sayıları ve oranları hesaplamak ayrı bir çalışma konusudur ancak asıl mesele bu adli işlemlere muhatap olanların takipsizlik de alsa beraat de alsa mağdur oldukları, karardan sonra da birçok haktan mahrum kalmaya devam ettikleri gerçeğidir.Dünya genelinde 300.000 mertebesinde terör şüphelisinin uluslararası sistemlerde kayıt altında olduğu söylenir. Bu rakamı doğrulamak pek mümkün değil, ancak gerçekçi bir rakamdır. Tüm dünyada 300.000 mertebesinde terör şüphelisi varken 2009-2024 yılları arasında 3 milyonu aşan yurttaşa terör suçlamasıyla işlem yapmanın hukukla da akılla da izahı olamaz!TBMM’de kurulan komisyon ve tüm süreç kaç kişiyi etkileyecek? Bizim terör sorunumuz gerçekten çözülecek mi? Peki yargımızın yaptığı nedir? Yüzbinlerce dosyada milyonlarca yurttaşın “terör” suçlamalarının inandırıcılığı var mıdır? İnandırıcılığı varsa geçici düzenleme ne işe yarayacak? Küçük bir çiziğin üzerine yara bandı mı olacak?Bizim “terör” ve “terörist” sorunumuz olmayabilir mi? Bizim asıl sorunumuz bu suçlamaların olabildiğince keyfi, hukuka aykırı yöneltilmesi, insanımızın “terör ve yargı sopasıyla” mağdur edilmesi olabilir mi? TMK komple kaldırılsa ve TCK terör tanımları muğlaklıktan, uygulama keyfilikten kurtarılsa yeterli olmaz mı? Düşünmeye değmez mi?”