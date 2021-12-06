İşte Türkiye'deki fakirliğin resmi...‘Bayat ekmekleri ‘tavuklara yedireceğim’ diye alıp, eşimle ağlayarak yedik’

1500 lira emekli maaşı ile geçinmeye çalışan bir vatandaş iş aramak için gittiği fabrikanın önündeki bayat ekmekleri ‘tavuklara götüreceğim’ diye alarak eve getirip eşiyle yediklerini gözyaşlarıyla anlattı.





İsmail Eroğlu Türkiye’de yaşanan yüksek enflasyonunu iliklerine kadar hisseden emeklilerden biri. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Çin Tipi Büyüme Modeli’ adını verdiği ekonomi politikası sonucu Türk Lirası’nın yüzde 80 değer kaybetmesi dar gelirli emeklileri de vurdu. 1500 TL emekli maaşıyla geçinemediği için ek iş bulmak için bir fabrikaya giden emekli İsmail Eroğlu’nun anlattıklarını Türkiye’nin içler acısı halini bir kez daha gözler önüne serdi.





FOX TV’de yayınlanan tüp gaz fiyatlarında yaşanan fahiş artışa ilişkin haberde röportaj yapılan İsmail Eroğlu iş aramak için gittiği fabrikanın önüne bırakılan bayat ekmekleri ‘tavuklara götüreceğim’ diye alıp eve getirdiğini eşiyle oturup yediklerini gözyaşlarıyla şöyle anlattı: ‘‘İşsiz kaldım, ekmek bulamadım, namerdim yalan söylüyorsam. Fabrikaya iş bakmaya gittim. Orada kapının önündeki ekmeği aldım. Adamdan rica ettim dedim ki; ‘ben bunu tavuklarımız var onlara götüreceğim’ dedim, yalan söyledim. Eve getirdiğim ekmeği eşimle beraber oturduk yedik.’’