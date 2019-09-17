İşte Türkiye'deki işsizliğin resmi: Geçici iş için İşkur önünde kuyruk var

Toplum Yararına Programların (TYP) başvuruları başladı. “9 aylığına da olsa bir işim olsun” diyen çok sayıda vatandaş yurt genelinde sabah erkenden soluğu İş Kurumu (İŞKUR) binalarının önünde aldı.





672 KİŞİNİN İŞE ALINACAĞI ELAZIĞ’DA İLK GÜN YOĞUN BAŞVURU





Elazığ İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde 9 ay süresince çalıştırılmak üzere Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 500'ü temizlik, 172'si güvenlik olmak üzere toplam 672 kişinin işe alınacağı daha önceden duyurulmuştu.





16-20 Eylül tarihlerinde başvuruların alınacağı programda, 24-25 Eylül tarihlerinde ise noter huzurunda kura çekimi yapılacak.





Kurada ismi çıkanlar ise 1 Ekim 2019 ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasında belirlenen yerlerde devlet dairesinde çalışma imkanına sahip olacak.





Asıl ve yedek katılımcılar bundan önceki programlarda olduğu gibi noter kurasıyla belirlenecek.















BİNLERCE İŞSİZ KUYRUKTA





Programa başvuruların başlaması ile birlikte vatandaşlar Elazığ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluşturdu.





Sabah saatlerinden itibaren sıraya giren vatandaşlar başvurularını yaptıktan sonra bir umut isimlerinin kurada çıkmasını bekleyecek. Kurada ismi çıkanlar ise 9 ay boyunca bir devlet dairesinde çalışma imkanına sahip olacak.





“KURADA ÇIKARSAK 9 AY RAHAT DECEĞİZ”





İŞKUR'un 9 aylık TYP kapsamında işe alınmak için başvuruda bulunanların önemli bir bölümü işlerinin olmadığını belirterek “Bu ekonomik olumsuzluk içinde 9 aylığına iş bulma ümidimiz var. Ülkenin durumu ve ekonomik tablosu ortada. İnsanların çok büyük bir bölümü iş bulamıyor. Önümüz kış, ihtiyaçlarımızı karşılamakta sıkıntı yaşıyoruz. İsmimiz çıkmazsa kara kara düşünmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.









450 KİŞİNİN ALINACAĞI EDİRNE’DE DE UZUN KUYRUKLAR





Edirne’de il genelinde de TYP Kapsamında güvenlik görevlisi olarak toplam 146 kişi alınacak. Yine aynı program kapsamında temizlik görevlisi de 450 kişi alınacak.





İLK GÜNDEN YOĞUN TRAFİK





Edirne’de de 64 güvenlik görevlisi, 250 de temizlik personeli alınan programda sabahtan öğlene kadar 400 kişi başvuru yaptı. Başvurular sonucu İŞ-KUR binası önünde uzun kuyruklar oluştu.







