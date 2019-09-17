Samanyolu Haber /Gündem / İşte Türkiye'deki işsizliğin resmi: Geçici iş için İşkur önünde kuyruk var /17 Eylül 2019 09:14

İşte Türkiye'deki işsizliğin resmi: Geçici iş için İşkur önünde kuyruk var

Eğitim sezonunun başlamasıyla birlikte İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 9 ay çalıştırılmak üzere; okullara hizmetli, temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımı yapılıyor. Sezonluk iş için binlerce kişi kuyruğa giriyor.

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Toplum Yararına Programların (TYP) başvuruları başladı. “9 aylığına da olsa bir işim olsun” diyen çok sayıda vatandaş yurt genelinde sabah erkenden soluğu İş Kurumu (İŞKUR) binalarının önünde aldı.

672 KİŞİNİN İŞE ALINACAĞI ELAZIĞ’DA İLK GÜN YOĞUN BAŞVURU

Elazığ İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde 9 ay süresince çalıştırılmak üzere Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 500'ü temizlik, 172'si güvenlik olmak üzere toplam 672 kişinin işe alınacağı daha önceden duyurulmuştu. 

16-20 Eylül tarihlerinde başvuruların alınacağı programda, 24-25 Eylül tarihlerinde ise noter huzurunda kura çekimi yapılacak. 

Kurada ismi çıkanlar ise 1 Ekim 2019 ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasında belirlenen yerlerde devlet dairesinde çalışma imkanına sahip olacak. 

Asıl ve yedek katılımcılar bundan önceki programlarda olduğu gibi noter kurasıyla belirlenecek.



BİNLERCE İŞSİZ KUYRUKTA

Programa başvuruların başlaması ile birlikte vatandaşlar Elazığ Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluşturdu. 

Sabah saatlerinden itibaren sıraya giren vatandaşlar başvurularını yaptıktan sonra bir umut isimlerinin kurada çıkmasını bekleyecek. Kurada ismi çıkanlar ise 9 ay boyunca bir devlet dairesinde çalışma imkanına sahip olacak.

“KURADA ÇIKARSAK 9 AY RAHAT DECEĞİZ”

İŞKUR'un 9 aylık TYP kapsamında işe alınmak için başvuruda bulunanların önemli bir bölümü işlerinin olmadığını belirterek “Bu ekonomik olumsuzluk içinde 9 aylığına iş bulma ümidimiz var. Ülkenin durumu ve ekonomik tablosu ortada. İnsanların çok büyük bir bölümü iş bulamıyor. Önümüz kış, ihtiyaçlarımızı karşılamakta sıkıntı yaşıyoruz. İsmimiz çıkmazsa kara kara düşünmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.


450 KİŞİNİN ALINACAĞI EDİRNE’DE DE UZUN KUYRUKLAR

Edirne’de il genelinde de TYP Kapsamında güvenlik görevlisi olarak toplam 146 kişi alınacak. Yine aynı program kapsamında temizlik görevlisi de 450 kişi alınacak.

İLK GÜNDEN YOĞUN TRAFİK

Edirne’de de 64 güvenlik görevlisi, 250 de temizlik personeli alınan programda sabahtan öğlene kadar 400 kişi başvuru yaptı. Başvurular sonucu İŞ-KUR binası önünde uzun kuyruklar oluştu.



İŞKUR TYP BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

– Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
– 18 yaşını tamamlamış olmak,
– Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
– Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)

KATILIMCILARA HANGİ ÖDEMELER YAPILMAKTADIR?

Asgari ücret (2.020,90 TL)
Vergi ve sosyal güvenlik prim giderleri (1.113,14 TL)

TYP HANGİ ALANLARDA UYGULANMAKTADIR?

Çevre temizliği
Kamusal altyapının yenilenmesi
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması
Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması
Ağaçlandırma
Park düzenlemeleri
Vadi ve dere ıslahı
Erozyon engelleme çalışmaları
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