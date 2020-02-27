İşte Türkiye'deki toplam Suriyeli sayısı...

Mülteciler Derneği, Türkiye'de geçici koruma altındaki kayıtlı Suriyeli sığınmacı sayısı 14 Şubat 2020 tarihi itibarıyla bir önceki aya göre 14 bin 34 kişi artarak toplam 3 milyon 585 bin 209 kişi olduğunu açıkladı. Dernek, sekiz yılda 450 bin Suriyeli çocuğun Türkiye'de doğduğunu belirtirken, Türk vatandaşlığı verilen Suriyeli sayısının ise 110 bin olduğunu açıkladı.





Independent Türkçe'den Abdulhakim Günaydın'ın haberine göre , Mülteciler Derneği'nin İçişleri Bakanlğı'na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden 14 Şubat 2020 tarihli verilerinden aldığı bilgiye göre Türkiye'de geçici koruma altındaki kayıtlı Suriyeli sayısı 14 Şubat 2020 tarihi itibarıyla bir önceki aya göre 14 bin 34 kişi artarak toplam 3 milyon 585 bin 209 kişi oldu.





Yaş aralığı tablosuna göre; Suriyeli erkeklerin toplam Suriyeli sayısına oranı yüzde 53,7, Suriyeli kadınların ise yüzde 46,3.





0-18 yaş aralığında 1 milyon 660 bin 581 (yüzde 46,31) Suriyeli bulunuyor. 0-18 yaş aralığındaki çocuklarla, Suriyeli kadınların toplam sayısı ise 2 milyon 521 bin 416. Bu sayı toplam Suriyeli sayısının yüzde 70,32'sine denk geliyor.





Suriyeli yetişkin erkeklerin sayısı 1 milyon 63 bin 793 (yüzde 29,67). 10 yaşın altındaki Suriyelilerin sayısı ise 1 milyon 373 kişi (yüzde 27,9). Suriyeli erkeklerin sayısı Suriyeli kadınların sayısından 268 bin 929 kişi fazla.