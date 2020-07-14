İşte Türkiye'deki üniversitelerin hali

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı,“2019 Yılı Üniversite İzleme ve Değerlendirme” raporunu açıkladı.





2017-2018 eğitim öğretim yılında aktif faaliyette bulunan 172 üniversitenin incelendiği raporda, üniversitelerin öğrencilere yaptığı harcamadan öğrenci başına düşen kitap sayısına kadar çok sayıda detaya yer verildi. Raporda, 168 üniversitenin öğretim elemanı başına düşen yayın ortalaması 0,055 olarak açıklandı.





YAYIN ALIMINA BÜTÇE YOK





Yüksek öğrenim ücretleri ile tepki çeken vakıf üniversitelerinin, yayın alımı için bütçelerinden ayırdıkları payın düşüklüğü dikkati çekti. 2018 yılında 166 üniversitenin bütçeden yayın alımına harcadığı paranın oranı yüzde 0,62 olarak açıklandı.





Bütçesinin yüzde 1’inden fazlasını yayın alımına ayıran üniversite sayısı 21’de kalırken altı üniversite 2018 yılında yayın alımı için harcama yapmadı.





BÜTÇENİN YÜZDE 4’Ü AR-GE’YE





Üniversiteler, Ar-Ge faaliyetlerine ayırdıkları bütçe ile de sınıfta kaldı. 2018 yılında 152 üniversite Ar-Ge faaliyetleri için bütçelerinin yüzde 4’ünü harcadı. 20 üniversite, Ar-Ge için bütçe ayırmadığını beyan etti.





MAKALE ORTALAMASI 0,055





2018 yılında 168 üniversitenin ulusal hakemli dergilerde kurum adresli yayımlanmış en az bir yayını olduğu ifade edildi. Öğretim elemanı başına düşen yayınların ortalamasının ise 0,055 olduğu kaydedildi. Raporda, dört üniversitenin kurum adresli yayını bulunmadığı ve bu üniversitelerin tamamının vakıf üniversitesi olduğu belirtildi.





Devlet üniversitelerinde öğretim elemanı başına düşen ulusal hakemli dergilerde yayımlanan yayın ortalaması 0,064, vakıf üniversitelerinde ise 0,037 oldu.





KİTAP SAYISI AZ





Rapora göre, üniversitelerde öğrenci başına ortalama yedi basılı kitap düştü. Öğrenci başına 25 ve üzeri basılı kitap düşen üniversite sayısı 8’de kalırken dört üniversitede öğrenci başına hiç kitap düşmedi.





ÖĞRENCİYE 12,7 BİN TL





Bu yıl ilk kez yayımlanan rapora göre, öğrencilerden 60 bin TL’ye varan öğrenim ücretleri talep eden üniversitelerin, öğrenci başına yaptıkları ortalama harcama 12 bin 735 TL’de kaldı. Öğrenci başına 25 bin TL ve üzeri harcama yapan üniversite sayısının yalnızca 12 olduğu bildirildi.





Rapora göre, devlet üniversiteleri öğrenci başına ortalama 8 bin 839 TL harcarken bazı vakıf üniversitelerinin öğrenci başına harcadığı tutar 19 bin 414 TL oldu. Vakıf üniversitelerinin öğrenci başına yaptığı cari harcama tutarı genellikle 10 bin TL ile 20 bin TL arasında gerçekleşti.