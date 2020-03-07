İşte Türkiye'nin en zengin 100 iş insanı

Türkiye'nin en zengin isimleri belli oldu. Forbes Dergisi mart ayı sayısında en zengin 100 ismini açıkladı.

2019 yılında 3 milyar 700 milyon dolar servete sahip olan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker servetini 4 milyar 700 milyon dolara çıkararak yeniden Türkiye'nin en zengin ismi oldu. Yani Murat Ülker'in serveti bir yılda 1 milyar dolar attı.

Ülker'i 3 milyar 200 milyon dolarlık serveti ile Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak izliyor. Geçen yıl Türkiye'nin en zengin ismi olan Ilıcak'ın 3 milyar 800 milyon dolarlık serveti bulunuyordu.

Türkiye'nin en zengin üçüncü insanı ise Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk oldu. Şahenk'in 2019 yılı serveti 2 milyar dolar olurken 2020 serveti 2 milyar 400 milyon dolara yükseldi.

AYDIN DOĞAN MİLYARDERLER KULÜBÜNE GERİ DÖNDÜ Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan yeniden milyarderler kulübüne döndü. Doğan’ın kişisel serveti 850 milyon dolardan 1.1 milyar dolara çıktı.





2020 yılında, Türkiye'den 29 dolar milyarderi çıktı. Geçen yıla göre milyarder sayısı 3 artarken, iki yıl önceye göre ise 6 azaldı.





Genç milyarderlerin yükselişi de dikkat çekti.





Öte yandan, listenin başında Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan geçen ay ayrılan Murat Ülker bulunuyor. Doğuş Grubu’nun patronu Ferit Şahenk listede 3. sırada yer alırken, TFF Başkanı ve Limak Holding yönetim kurulu başkanı Nihat Özdemir 9, Doğan Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Aydın Doğan 25, hükümete yakınlığıyla bilinen işadamı Ali Ağaoğlu 37, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise 43. sırada yer aldı.





Haber Global'in aktardığı liste şu şekilde:





1- Murat Ülker Yıldız Holding 2020 Serveti: 4.70 Milyar Dolar - 2019 Serveti: 3.70 Milyar Dolar - 2018 Serveti: 4.80 Milyar Dolar





Geçen yıl Türkiye'nin en zengin ismi ünvanını Erman Ilıcak'a kaptıran Murat Ülker, bu yıl tahtını geri aldı. Ülker'in serveti 1 yılda 1 milyar dolar arttı.





2 - Erman Ilıcak Rönesans Holding 2020 Serveti: 3.20 Milyar Dolar - 2019 Serveti: 3.80 Milyar Dolar - 2018 Serveti: 4.00 Milyar Dolar





Geçen yılın en zengin Türk'ü olan Erman Ilıcak, servetinde bu yıl yaşanan 600 milyon dolarlık erime nedeniyle En Zengin 100 Türk sıralamasında bu defa ikinci oldu.





3 - Ferit Şahenk Doğuş Holding 2020 Serveti: 2.40 Milyar Dolar - 2019 Serveti: 2.00 Milyar Dolar - 2018 Serveti: 2.40 Milyar Dolar





Servetini 400 milyon dolar artıran Ferit Şahenk, Türkiye'nin En Zengin 3'üncü ismi ünvanını Hüsnü Özyeğin'den devraldı.





4 - Hüsnü Özyeğin Fiba Holding 2020 Serveti: 2.20 Milyar Dolar - 2019 Serveti: 2.10 Milyar Dolar - 2018 Serveti: 2.90 Milyar Dolar





6 - Hamdi Ulukaya Chobani Yoghurt 2020 Serveti: 2.10 Milyar Dolar - 2019 Serveti: 1.60 Milyar Dolar - 2018 Serveti: 1.80 Milyar Dolar





6 - Suat Günsel Yakın Doğu Üniversitesi 2020 Serveti: 2.10 Milyar Dolar - 2019 Serveti: 1.80 Milyar Dolar - 2018 Serveti: 1.90 Milyar Dolar





8 - Semahat Arsel Koç Holding 2020 Serveti: 1.90 Milyar Dolar - 2019 Serveti: 2.00 Milyar Dolar - 2018 Serveti: 2.60 Milyar dolar









9 - Mustafa Küçük LC Waikiki 2020 Serveti: 1.80 Milyar Dolar - 2019 Serveti: 1.20 Milyar Dolar - 2018 Serveti: 2.70 Milyar Dolar





9 - Nihat Özdemir Limak Holding 2020 Serveti: 1.80 Milyar Dolar - 2019 Serveti: 1.70 Milyar Dolar - 2018 Serveti: 1.70 Milyar Dolar





9- Rahmi Koç Koç Holding 2020 Serveti: 1.80 Milyar Dolar - 2019 Serveti: 1.90 Milyar Dolar - 2018 Serveti: 2.50 Milyar Dolar





9 - Sezai Bacaksız Limak Holding 2020 serveti: 1.80 milyar dolar - 2019 serveti: 1.70 milyar dolar - 2018 serveti: 1.70 milyar dolar





13 - Mehmet Nazif Günal MNG Holding 2020 serveti: 1.60 milyar dolar - 2019 serveti: 1.10 milyar dolar - 2018 serveti: 1.70 milyar dolar





13 - Suna Kıraç Koç Holding 2020 serveti: 1.60 milyar dolar - 2019 serveti: 1.70 milyar dolar - 2018 serveti: 2.20 milyar dolar





15 - Ahmet Çalık Çalık Holding 2020 serveti: 1.50 milyar dolar - 2019 serveti: 1.90 milyar dolar - 2018 serveti: 1.60 milyar dolar





15 - Hamdi Akın Akfen Holding 2020 serveti: 1.50 milyar dolar - 2019 serveti: 1.10 milyar dolar - 2018 serveti: 1.10 milyar dolar





17 - Bülent Eczacıbaşı Eczacıbaşı Holding 2020 serveti: 1.40 milyar dolar - 2019 serveti: 1.60 milyar dolar - 2018 serveti: 1.50 milyar dolar





17 - Eren Özmen Sierra Nevada Corporation 2020 serveti: 1.40 milyar dolar - 2019 serveti: 1.20 milyar dolar - 2018 serveti: 1.50 milyar dolar





17 - Faruk Eczacıbaşı Eczacıbaşı Holding 2020 serveti: 1.40 milyar dolar - 2019 serveti: 1.50 milyar dolar - 2018 serveti: 1.50 milyar dolar





17 - Fatih Özmen Sierra Nevada Corporation 2020 serveti: 1.40 milyar dolar - 2019 serveti: 1.20 milyar dolar - 2018 serveti: 1.50 milyar dolar





17 - Mehmet Ali Aydınlar Acıbadem 2020 serveti: 1.40 milyar dolar - 2019 serveti: 1.40 milyar dolar - 2018 serveti: 1.10 milyar dolar





17 - Osman Kibar Samumed 2020 serveti: 1.40 milyar dolar - 2019 serveti: 2.10 milyar dolar - 2018 serveti: 2.80 milyar dolar





17 - Turgay Ciner Park Holding 2020 serveti: 1.40 milyar dolar - 2019 serveti: 1.60 milyar dolar - 2018 serveti: 1.60 milyar dolar





24 - Deniz Şahenk Doğuş Holding 2020 serveti: 1.20 milyar dolar - 2019 serveti: 1.10 milyar dolar - 2018 serveti: 1.30 milyar dolar





25 - Ahmet Nazif Zorlu Zorlu Holding 2020 serveti: 1.10 milyar dolar - 2019 serveti: 0.95 milyar dolar - 2018 serveti: 1.40 milyar dolar





25 - Aydın Doğan Doğan Holding 2020 serveti: 1.10 milyar dolar - 2019 serveti: 850 milyon dolar - 2018 serveti: 830 milyon dolar





25 - Murat Vargı MV Holding 2020 serveti: 1.10 milyar dolar - 2019 serveti: 1.30 milyar dolar - 2018 serveti: 1.10 milyar dolar





25 - Şefik Yılmaz Dizdar LC Waikiki 2020 serveti: 1.10 milyar dolar - 2019 serveti: 750 milyon dolar - 2018 serveti: 1.70 milyar dolar





29 - Sinan Tara Enka İnşaat 2020 serveti: 1.00 milyar dolar - 2019 serveti: 900 milyon dolar - 2018 serveti: 1.20 milyar dolar





30 - Melih Abdulhayoğlu Mavecap 2020 serveti: 900 milyon dolar - 2019 serveti: 1.80 milyar dolar - 2018 serveti: 1.60 milyar dolar





31 - Lucien Arkas Arkas Holding 2020 serveti: 850 milyon dolar - 2019 serveti: 0.85 milyar dolar - 2018 serveti: 900 milyon dolar





31 - Mustafa Latif Topbaş BİM 2020 serveti: 850 milyon dolar - 2019 serveti: 900 milyon dolar - 2018 serveti: 1.20 milyar dolar





33 - Fatma Tuba Yazıcı Diler Holding 2020 serveti: 800 milyon dolar - 2019 serveti: 900 milyar dolar - 2018 serveti: 1.10 milyar dolar





33 - Hasan Çolakoğlu Çolakoğlu Metalurji 2020 serveti: 800 milyon dolar - 2019 serveti: 650 milyon dolar - 2018 serveti: 850 milyon dolar





33 - Mehmet Rüştü Başaran Habaş 2020 serveti: 800 milyon dolar - 2019 serveti: 900 milyon dolar - 2018 serveti: 1.10 milyar dolar





33 - Ömer Koç Koç Holding 2020 serveti: 800 milyon dolar - 2019 serveti: 750 milyon dolar - 2018 serveti: 830 milyon dolar





37 - Ali Ağaoğlu Ağaoğlu İnşaat 2020 serveti: 750 milyon dolar - 2019 serveti: 850 milyon dolar - 2018 serveti: 1.10 milyar dolar





37 - Bernard Arkas Arkas Holding 2020 serveti: 750 milyon dolar - 2019 serveti: 750 milyon dolar - 2018 serveti: 800 milyon dolar





37 - Claire Arcas Arkas Holding 2020 serveti: 750 milyon dolar - 2019 serveti: 750 milyon dolar - 2018 serveti: 800 milyon dolar





37 - Çiğdem Sabancı Bilen Sabancı Holding 2020 serveti: 750 milyon dolar - 2019 serveti: 600 milyon dolar - 2018 serveti: 800 milyon dolar





37 - Diane Arcas Göçmez Arkas Holding 2020 serveti: 750 milyon dolar - 2019 serveti: 750 milyon dolar - 2018 serveti: 800 milyon dolar





37 - Suzan Sabancı Dinçer Sabancı Holding 2020 serveti: 750 milyon dolar - 2019 serveti: 650 milyon dolar - 2018 serveti: 850 milyon dolar





43 - Ali Koç Koç Holding 2020 serveti: 700 milyon dolar - 2019 serveti: 675 milyon dolar - 2018 serveti: 850 milyon dolar





43 - Ali Ülker Yıldız Holding 2020 serveti: 700 milyon dolar - 2019 serveti: 650 milyon dolar - 2018 serveti: 800 milyon dolar





43 - Demir Sabancı Sabancı Holding 2020 serveti: 700 milyon dolar - 2019 serveti: 700 milyon dolar - 2018 serveti: 700 milyon dolar





43 - Fikret Öztürk Öztürk Yatırım 2020 serveti: 700 milyon dolar - 2019 serveti: 750 milyon dolar - 2018 serveti: 500 milyon dolar





43 - Olgun Zorlu Zorlu Holding 2020 serveti: 700 milyon dolar - 2019 serveti: 650 milyon dolar - 2018 serveti: 1 milyar dolar





43 - Serra Sabancı Sabancı Holding 2020 serveti: 700 milyon dolar - 2019 serveti: 600 milyon dolar - 2018 serveti: 800 milyon dolar





49 - Ahmet Özokur yıldız holding 2020 serveti: 650 milyon dolar - 2019 serveti: 600 milyon dolar - 2018 serveti: 725 milyon dolar





49 - Erol Çarmıklı Nurol Holding 2020 serveti: 650 milyon dolar - 2019 serveti: 600 milyon dolar - 2018 serveti: 750 milyon dolar





49 - İzak Şenbahar Alexico group 2020 serveti: 650 milyon dolar - 2019 serveti: 700 milyon dolar - 2018 serveti: 700 milyon dolar





49 - Mehmet Avni Kiğılı Hayat Holding 2020 serveti: 650 milyon dolar - 2019 serveti: 600 milyon dolar - 2018 serveti: 600 milyon dolar





49 - Mehmet Oğuz Çarmıklı Nurol holding 2020 serveti: 650 milyon dolar - 2019 serveti: 600 milyon dolar - 2018 serveti: 750 milyon dolar





49 - Nurettin Çarmıklı Nurol holding 2020 serveti: 650 milyon dolar - 2019 serveti: 600 milyon dolar - 2018 serveti: 750 milyon dolar





49 - Şevket Sabancı Esas holding 2020 serveti: 650 milyon dolar - 2019 serveti: 650 milyon dolar - 2018 serveti: 900 milyon dolar





49 - Ünal Aysal Unit ınvestment 2020 serveti: 650 milyon dolar - 2019 serveti: 850 milyon dolar - 2018 serveti: 925 milyon dolar





57 - Ahmet Lafif Topbaş BİM 2020 serveti: 600 milyon dolar - 2019 serveti: 600 milyon dolar - 2018 serveti: 700 milyon dolar





57 - Erhan Kurdoğlu ATA holding 2020 serveti: 600 milyon dolar - 2019 serveti: 650 milyon dolar - 2018 serveti: 550 milyon dolar





57 - İbrahim Erdemoğlu Erdemoğlu Holding 2020 serveti: 600 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti: 650 milyon dolar





57 - İpek Kıraç Koç holding 2020 serveti: 600 milyon dolar - 2019 serveti: 550 milyon dolar - 2018 serveti: 700 milyon dolar





57 - Korhan Kurduoğlu ATA holding 2020 serveti: 600 milyon dolar - 2019 serveti: 650 milyon dolar - 2018 serveti: 550 milyon dolar





57 - Yalçın Sabancı Yasa holding 2020 serveti: 600 milyon dolar - 2019 serveti: 600 milyon dolar - 2018 serveti: 650 milyon dolar





63 - Zeki Cemal Özen Defacto 2020 serveti: 575 milyon dolar - 2019 serveti: yeni - 2018 serveti:





64 - Ahmet Cengiz Cengiz holding 2020 serveti: 550 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti: 650 milyon dolar





64 - Ali Erdemoğlu erdemoğlu holding 2020 serveti: 550 milyon dolar - 2019 serveti: 450 milyon dolar - 2018 serveti: 550 milyon dolar





64 - Ekrem Cengiz Cengiz holding 2020 serveti: 550 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti: 650 milyon dolar





64 - İbrahim Çeçen IC holding 2020 serveti: 550 milyon dolar - 2019 serveti: 550 milyon dolar - 2018 serveti: 625 milyon dolar





64 - Kamil Yazıcı Anadolu Grubu Holding 2020 serveti: 550 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti: 600 milyon dolar





64 - Mehmet Cengiz Cengiz Holding 2020 serveti: 550 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti: 650 milyon dolar





64 - Nezih Barut Abdi İbrahim ilaç 2020 serveti: 550 milyon dolar - 2019 serveti: 600 milyon dolar - 2018 serveti: 750 milyon dolar





64 - Ömer Sabancı Sabancı holding 2020 serveti: 550 milyon dolar - 2019 serveti: 600 milyon dolar - 2018 serveti: 650 milyon dolar





64 - Şeref Cengiz Cengiz holding 2020 serveti: 550 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti: 650 milyon dolar





64 - Yıldırım Demirören Demirören holding 2020 serveti: 550 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti:





74 - Dilek Sabancı Sabancı holding 2020 serveti: 525 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti: 600 milyon dolar





74 - Sevil Sabancı Sabancı holding 2020 serveti: 525 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti: 600 milyon dolar





74 - Ali Metin Kazancı kazancı holding 2020 serveti: 525 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti: 800 milyon dolar





74 - Aziz Torun Torunlar gıda 2020 serveti: 525 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti: 700 milyon dolar





74 - Mehmet Torun Torunlar gıda 2020 serveti: 525 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti: 700 milyon dolar





79 - Ali İsmail Sabancı Esas Holding 2020 serveti: 500 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti: 700 milyon dolar





79 - Ali Rıza Yıldırım Yıldırım holding 2020 serveti: 500 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti: 525 milyon dolar





79 - Birol Altınkılıç Altınmarka gıda 2020 serveti: 500 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti:





79 - Ceyda Lale Tara ENKA inşaat 2020 serveti: 500 milyon dolar - 2019 serveti: 450 milyon dolar - 2018 serveti:





79 - Demet Sabancı Çetindoğan Sabancı holding 2020 serveti: 500 milyon dolar - 2019 serveti: 650 milyon dolar - 2018 serveti: 800 milyon dolar





79 - Emine Sabancı Kamışlı Esas holding 2020 serveti: 500 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti: 700 milyon dolar





79 - Fikret Tayfun Demirören Demirören holding 2020 serveti: 500 milyon dolar - 2019 serveti: 450 milyon dolar - 2018 serveti:D





79 - Hanzade Doğan Boyner Doğan holding 2020 serveti: 500 milyon dolar - 2019 serveti: 400 milyon dolar - 2018 serveti:





79 - Leyla Tara Suyabatmaz ENKA inşaat 2020 serveti: 500 milyon dolar - 2019 serveti: 450 milyon dolar - 2018 serveti:





79 - Meltem Demirören Oktay Demirören holding 2020 serveti: 500 milyon dolar - 2019 serveti: 400 milyon dolar - 2018 serveti:





79 - Yasemin Zeynep Keyman ENKA inşaat 2020 serveti: 500 milyon dolar - 2019 serveti: 450 milyon dolar - 2018 serveti:





79 - Yüksel Yıldırım Yıldırım holding 2020 serveti: 500 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti: 525 milyon dolar





91 - Nurten Öztürk Öztürk yatırım 2020 serveti: 475 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti:





91 - Tuncay Özilhan Anadolu Grubu Holding 2020 serveti: 475 milyon dolar - 2019 serveti: 450 milyon dolar - 2018 serveti: 525 milyon dolar





91 - Tülay Aksoy Anadolu Grubu Holding 2020 serveti: 475 milyon dolar - 2019 serveti: 450 milyon dolar - 2018 serveti: 525 milyon dolar





91 - Vildan Gülçelik ENKA inşaat 2020 serveti: 475 milyon dolar - 2019 serveti: 400 milyon dolar - 2018 serveti: 650 milyon dolar





95 - Aylin Elif Koç Koç holding 2020 serveti: 450 milyon dolar - 2019 serveti: 400 milyon dolar - 2018 serveti:





95 - Erdal Aksoy Aksoy holding 2020 serveti: 450 milyon dolar - 2019 serveti: 450 milyon dolar - 2018 serveti: 500 milyon dolar





95 - Esra Çiğdem Koç Koç holding 2020 serveti: 450 milyon dolar - 2019 serveti: 400 milyon dolar - 2018 serveti:





95 - Hakkı Yıldız Yıldızlar Yatırım Holding 2020 serveti: 450 milyon dolar - 2019 serveti: 400 milyon dolar - 2018 serveti:





95 - Hasan Yıldız Yıldızlar yatırım holding 2020 serveti: 450 milyon dolar - 2019 serveti: 400 milyon dolar - 2018 serveti:





99 - Kağan Gürsel Kiska inşaat 2020 serveti: 450 milyon dolar - 2019 serveti: 500 milyon dolar - 2018 serveti: 500 milyon dolar





100 - Ahmet Kibar Kibar holding 2020 serveti: 400 milyon dolar - 2019 serveti: 400 milyon dolar - 2018 serveti: 500 milyon dolar





100 - Ali Kibar Kibar holding 2020 serveti: 400 milyon dolar - 2019 serveti: 400 milyon dolar - 2018 serveti: 500 milyon dolar





100 - Arzuhan Doğan Yalçındağ Doğan holding 2020 serveti: 400 milyon dolar - 2019 serveti: geri döndü - 2018 serveti:





100 - Asım Kibar Kibar holding 2020 serveti: 400 milyon dolar - 2019 serveti: 400 milyon dolar - 2018 serveti: 500 milyon dolar





100 - Aysun Kibar Kibar holding 2020 serveti: 400 milyon dolar - 2019 serveti: 400 milyon dolar - 2018 serveti: 500 milyon dolar





100 - Bayram Yusuf Aslan İÇDAŞ demir çelik 2020 serveti: 400 milyon dolar - 2019 serveti: 400 milyon dolar - 2018 serveti: 500 milyon dolar





100 - Begümhan Doğan Faralyalı Doğan holding 2020 serveti: 400 milyon dolar - 2019 serveti: geri döndü - 2018 serveti:





100 - Cemil Kazancı Kazancı holding 2020 serveti: 400 milyon dolar - 2019 serveti: 400 milyon dolar - 2018 serveti: 575 milyon dolar





100 - Erden Timur Timur gayrimenkul 2020 serveti: 400 milyon dolar - 2019 serveti: 450 milyon dolar - 2018 serveti: 550 milyon dolar





100 - Hüseyin Ağaoğlu Ağaoğlu inşaat 2020 serveti: 400 milyon dolar - 2019 serveti: 450 milyon dolar - 2018 serveti: 600 milyon dolar





100 - Işıl Doğan Doğan holding 2020 serveti: 400 milyon dolar - 2019 serveti: geri döndü - 2018 serveti:





100 - İnan Kıraç Kıraç Holding 2020 serveti: 400 milyon dolar - 2019 serveti: 400 milyon dolar - 2018 serveti: 500 milyon dolar





100 - Mehmet Hattat Hattat Holding 2020 serveti: 400 milyon dolar - 2019 serveti: 550 milyon dolar - 2018 serveti: 1.4 milyar dolar





100 - Mehmet Kutman Global Yatırım Holding 2020 serveti: 400 milyon dolar - 2019 serveti: 400 milyon dolar - 2018 serveti: 500 milyon dolar





100 - Semiha Kibar Kibar holding 2020 serveti: 400 milyon dolar - 2019 serveti: 400 milyon dolar - 2018 serveti: 500 milyon dolar





100 - Taceettin Aslan İÇDAŞ demir çelik 2020 serveti: 400 milyon dolar - 2019 serveti: 400 milyon dolar - 2018 serveti: 500 milyon dolar





100 - Vuslat Doğan Sabancı Doğan holding 2020 serveti: 400 milyon dolar - 2019 serveti: geri döndü - 2018 serveti:





100 - Ziya Yılmaz DAP holding 2020 serveti: 400 milyon dolar - 2019 serveti: 400 milyon dolar - 2018 serveti: 500 milyon dolar