Samanyolu Haber /Spor / İşte Türkiye'nin EURO 2020'deki rakipleri /30 Kasım 2019 21:21

İşte Türkiye'nin EURO 2020'deki rakipleri

Eleme grubu Fransa'nın ardından ikinci sırada tamamlayan millilerin EURO 2020'deki grubu belli oldu.

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EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) grup aşaması kura çekimi Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılıyor. Türkiye, EURO 2020'de İtalya, Galler ve İsviçre'nin olduğu A Grubu'nda mücadele edecek.

A Milli Takım, 12 Haziran'daki turnuvanın açılış maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek.

EURO 2020 turnuvanın 60'ıncı yıl dönümü nedeniyle ilk kez 12 ülkede düzenlenecek.

A Grubu maçları Roma ve Bakü'de, B Grubu maçları Saint Petersburg ve Kopenhag'da, C Grubu maçları Amsterdam ve Bükreş'te, D Grubu maçları Londra ve Glasgow'da, E Grubu maçları Bilbao ve Dublin'de, F Grubu maçları ise Münih ve Budapeşte'te oynanacak.
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