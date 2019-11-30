İşte Türkiye'nin EURO 2020'deki rakipleri

EURO 2020 (Avrupa Futbol Şampiyonası) grup aşaması kura çekimi Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılıyor. Türkiye, EURO 2020'de İtalya, Galler ve İsviçre'nin olduğu A Grubu'nda mücadele edecek.





A Milli Takım, 12 Haziran'daki turnuvanın açılış maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek.





EURO 2020 turnuvanın 60'ıncı yıl dönümü nedeniyle ilk kez 12 ülkede düzenlenecek.





A Grubu maçları Roma ve Bakü'de, B Grubu maçları Saint Petersburg ve Kopenhag'da, C Grubu maçları Amsterdam ve Bükreş'te, D Grubu maçları Londra ve Glasgow'da, E Grubu maçları Bilbao ve Dublin'de, F Grubu maçları ise Münih ve Budapeşte'te oynanacak.