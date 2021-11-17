İşte Türkiye'nin play-off'taki muhtemel rakipleri





A Milli Takımımızın da yer aldığı playofflarda yer alan 12 takım şöyle:





Portekiz





İskoçya





İtalya





Rusya





İsveç





Galler





Türkiye





Polonya





Makedonya





Finlandiya





Avusturya





Kuzey Makedonya





A Milli Takımımız seri başı olmadığı için şu 6 takımdan biriyle eşleşecek:





Portekiz





İskoçya





İtalya





Rusya





İsveç





Galler





DÜNYA KUPASI YOLU





Playofflardan Dünya Kupası'na 3 takım daha katılacak. 12 takım 3 yola ayrılacak ve her yoldan 1 takım Dünya Kupası bileti alacak.





Örnek olarak; A Milli Takımımız, seri başı olan 6 takımdan biriyle eşleşecek. Aynı zamanda finale yükselmemiz halinde kura çekiminde muhtemel rakiplerimiz de belli olacak.





Tek maç usulüne göre oynanacak playofflarda ilk maçı kazanmamız halinde diğer eşleşmenin galibiyle oynayacağız ve bu maçı da kazanırsak Katar biletini cebimize koyacağız.





Kura çekimi 26 Kasım'da İsviçre'nin Zürih kentinde çekilecek.





Playofflarda ilk maçlar 24-25 Mart 2022'de, final maçları ise 28-29 Mart 2022'de oynanacak.



