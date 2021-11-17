Samanyolu Haber /Spor / İşte Türkiye'nin play-off'taki muhtemel rakipleri /17 Kasım 2021 01:50

İşte Türkiye'nin play-off'taki muhtemel rakipleri

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nu ikinci sırada bitiren ve play-off biletini alan A Milli Takımımızı bekleyen o serüven.

SHABER3.COM

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda playofflarda mücadele edecek 12 takım belli oldu.

A Milli Takımımızın da yer aldığı playofflarda yer alan 12 takım şöyle:

Portekiz

İskoçya

İtalya

Rusya

İsveç

Galler

Türkiye

Polonya

Makedonya

Finlandiya

Avusturya

Kuzey Makedonya

A Milli Takımımız seri başı olmadığı için şu 6 takımdan biriyle eşleşecek:

Portekiz

İskoçya

İtalya

Rusya

İsveç

Galler

DÜNYA KUPASI YOLU

Playofflardan Dünya Kupası'na 3 takım daha katılacak. 12 takım 3 yola ayrılacak ve her yoldan 1 takım Dünya Kupası bileti alacak.

Örnek olarak; A Milli Takımımız, seri başı olan 6 takımdan biriyle eşleşecek. Aynı zamanda finale yükselmemiz halinde kura çekiminde muhtemel rakiplerimiz de belli olacak.

Tek maç usulüne göre oynanacak playofflarda ilk maçı kazanmamız halinde diğer eşleşmenin galibiyle oynayacağız ve bu maçı da kazanırsak Katar biletini cebimize koyacağız.

Kura çekimi 26 Kasım'da İsviçre'nin Zürih kentinde çekilecek.

Playofflarda ilk maçlar 24-25 Mart 2022'de, final maçları ise 28-29 Mart 2022'de oynanacak.

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