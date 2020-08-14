Samanyolu Haber /Gündem / İşte Türkiye'nin son 24 saatlik koronavirüs tablosu /14 Ağustos 2020 22:17

İşte Türkiye'nin son 24 saatlik koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saat içinde Türkiye'de ortaya çıkan koronavirüs salgını rakamlarını kamuoyu ile paylaştı.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Ağustos 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 22 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada bin 226 yeni vakanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 5 bin 934 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 246 bin 861'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı 923 oldu. 

Tabloya göre, toplam test sayısı 5 milyon 592 bin 72, toplam ağır hasta sayısı 656 oldu. Bugünkü test sayısı 70 bin 192 olarak kayıtlara geçti.

'EN YÜKSEK TEST SAYISINA ULAŞTIK'

Koca, ''En yüksek test sayısına ulaştık. Ağır hasta sayımız 656’ya yükseldi. Veriler, yaşı veya hastalığı sebebiyle risk grubunda olup, Covıd-19’a yakalananların sayısında artış olduğunu gösteriyor. Dışarda risk alıp, eve taşımayan. 1 hasta, hasta bir aile demek'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 14 Ağustos 2020 koronavirüs tablosu şöyle:


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