İşte Türkiye'nin Türkiye'nin Portekiz kodrosu

Bu yaz Katar'da düzenlenmesi planlanan FIFA 2022 Dünya Kupası biletini almak için Portekiz karşısına çıkacak olan Millilerin maç kadrosu açıklandı.







Türkiye'nin Portekiz ile oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri play-off müsabakasının aday kadrosu belli oldu.

Altay Bayındır, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin, Rıdvan YılmazAbdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Doğukan Sinik, Kerem AktürkoğluBurak Yılmaz, Enes Ünal, Serdar Dursun, Umut BozokYunus Akgün, Doğukan Sinik ve Umut Bozok ilk kez A Milli Takım'a çağrıldı.Portekiz-Türkiye maçı 24 Mart Perşembe günü 22.45'te oynanacak.Ay-yıldızlı ekip, bu turu geçmesi halinde İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle Dünya Kupası bileti için karşılaşacak.