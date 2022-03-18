Samanyolu Haber /Spor / İşte Türkiye'nin Türkiye'nin Portekiz kodrosu /18 Mart 2022 19:37

İşte Türkiye'nin Türkiye'nin Portekiz kodrosu

Türk milli takımının 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri play-off müsabakasında karşılaşacağı Portekiz maçı için kadroya çağrılan isimler açıklandı.

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Bu yaz Katar'da düzenlenmesi planlanan FIFA 2022 Dünya Kupası biletini almak için Portekiz karşısına çıkacak olan Millilerin maç kadrosu açıklandı.

Türkiye'nin Portekiz ile oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası elemeleri play-off müsabakasının aday kadrosu belli oldu.

Teknik direktör Stefan Kuntz'un milli takıma davet ettiği isimler şöyle;

Kale: Altay Bayındır, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır

Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

Orta Saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Doğukan Sinik, Kerem Aktürkoğlu

Forvet: Burak Yılmaz, Enes Ünal, Serdar Dursun, Umut Bozok

Yunus Akgün, Doğukan Sinik ve Umut Bozok ilk kez A Milli Takım'a çağrıldı.

Portekiz-Türkiye maçı 24 Mart Perşembe günü 22.45'te oynanacak.

Ay-yıldızlı ekip, bu turu geçmesi halinde İtalya-Kuzey Makedonya eşleşmesinin galibiyle Dünya Kupası bileti için karşılaşacak.
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