İşte Türkiye'yi özetleyen dava : İki çocuğu tacizden 16 yıl alan Sanık bakın nasıl tahliye oldu

CEVHERİ GÜVEN- BOLD MEDYA





Yaşar Özdemir (72) iki kız çocuğuna cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı ve 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak kısa süre sonra özgür kaldı ve hakkındaki suçlamalar düşürüldü. Özdemir’i bu ağır suçtan kurtaran üç faktör, günümüz Türkiyesi’nin özeti gibi. Özdemir önce avukatını kovup AKP’li bir avukatla anlaştı, ardından taciz ettiği kız çocuklarının ailesini Gülenist olmakla suçladı. Son olarak asker oğlu Suriye’de YPG’ye karşı savaşırken “şehit” olunca, günümüz Türkiye’sinde Özdemir’i hapisten çıkarmak hiç de zor olmadı. Özdemir şimdi özgür, iki kız çocuğu ise travma tedavisi görüyor.





72 yaşındaki emekli Devlet Demir Yolları görevlisi Yaşar Özdemir, 2017 yılında “çocuğun cinsel istismarı” suçlamasıyla tutuklandı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı davaya başlangıcında müdahil oldu ve dava Kamu Hukuku adına açıldı. Özdemir, 11 yaşındaki ve 14 yaşında iki kız kardeşe cinsel tacizle suçlanıyordu. Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama sonucunda Yaşar Özdemir, 31 Mayıs 2018’de suçlu bulunarak toplamda 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. (Dosya-Karar No: 2017/426 Esas – 2018/261)









Yaşar Özdemir’in yargılandığı mahkeme dosyasından…





Dosya İstinaf Mahkemesinde onandıktan sonra Yargıtay’a gönderildi. Yargılama boyunca sanık Yaşar Özdemir kendisini “Çocukların anne ve babası F..., evimi satmıştım, benden borç istediler vermediğim için bana bu iftirayı attılar” şeklinde savundu. Mahkemede ve İstinaf’ta bu savunma inandırıcı bulunmadı. Mahkeme çocukların detaylı psikolojik muayenelerin yaptırmış ve taciz olayıyla ilgili uzman psikolog eşliğinde ifadelerini almıştı. Ayrıca iki çocuğun ailesinin sundukları başka deliller ve olayları doğrulayan şahitler de vardı. Bilirkişi ve psikolog raporunda, tekrarlı olarak gerçekleşen cinsel istismar detaylı biçimde yer aldı. Çocukların istismar nedeniyle yaşadıkları travma, kaygı bozuklukları, dikkat dağınıklığı, uykusuzluk da detaylı biçimde anlatıldı.









Yaşar Özdemir’in mahkumiyet kararı.





AKP İLÇE BAŞKANI AVUKAT HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Ancak Yargıtay aşamasında Sanık Yaşar Özdemir önce avukatını değiştirdi ve AKP’yle güçlü bağları olan AKP Dinar İlçe Başkanı Nazif Metehan Aydın’ı avukatlığına atadı. Bu sırada Suriye’deki Zeytindalı Harekatı’nda sanık Yaşar Özdemir’in yüzbaşı oğlu şehit oldu.





Sanık Yaşar Özdemir “şehit babası” sıfatıyla nitelenmeye başlandı. Sanığın damadı ve kızı da polisti. Sanığın kızı Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şube Müdürü.





AKP’li yeni Avukat Aydın ve sanığın devlet görevlisi çocukları üzerinden başlatılan “şehit babasını dava eden F...cü aile” lobisi sonuç verdi ve Yargıtay 14. Ceza Dairesi, psikolog ve bilirkişi raporlarına ve delillere rağmen 09 Eylül 2019 tarihinde Yaşar Özdemir hakkındaki mahkumiyet kararını bozdu ve sanığı tahliye etti.





Ardından Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin heyeti kendi verdikleri 16 yıl 8 ay mahkumiyet kararının tam tersi bir karar aldı ve sanık Yaşar Özdemir’in beraatine hükmetti. Ancak mahkeme, daha önce verdiği 18 yıl hapis cezası kararındaki tüm delilleri, şahitleri, anlatımları tek tek sıraladıktan sonra Yargıtay’ın verdiği bozma kararına uydu. Mahkeme bir bakıma baskı nedeniyle Yargıtay’ı işaret etmiş oldu. 26 Aralık 2019’da verilen beraat kararı, tacize uğrayan iki kız çocuğunun ailesi tarafından temyize götürüldü. Dosya halen Yargıtay’da mahkumiyet kararını bozan 14. Ceza Dairesi’nde bekliyor.





Yaşar Özdemir’i beraat ettiren karar.





AİLE ÖFKELİ: ÇOCUK SAPKINI BİR ADAM TOPLUMA SALIVERİLDİ

Kararın ardından aile, siyasi baskılarla kararın değiştirildiği düşüncesiyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) bildirimde bulundu:





“Yaşar Özdemir 2 kızıma tekrarlı olarak cinsel istismar suçundan 16 yıl 8 ay ceza almıştı. Dava Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Psikolog raporu, ses kaydı, tanık ifadesi ve çocukların ifadeleri delil olarak sunulmuştu. İstinaf onayladıktan sonra Yargıtay bozdu. Konya 1. Ağır Ceza da ilk celsede beraatine karar verdi ve çocuk sapkını olan adam topluma salıverildi. ‘Bunların ailesi F...cü, deliller yetersiz’ dendi. Delillerle suç sabit iken adam beraat ettirildi. Maalesef herkes işin kolay tarafını bulmuş. Suçu işleyenler f... söylemini kullanarak işin içinden çıkmaya çalışıyor. Anne baba olarak bizler en ağır suçlu dahi olsak çocuklarımızın hakkı savunulmayacak mı? Böyle davalarda çocukların ifadesi bile yeterlidir ki ayrıca deliller de sunulmuştur. Bu olay çocuklarımın psikolojisini bozdu. Hala çocuklarımın psikolojik travması düzelmediği için terapi almaya devam etmektedirler.”





ÖZDEMİR AİLESİ OLAYI KAPATMAYA ÇALIŞTI

Olayın psikolog tarafından ortaya çıkartılmasının ardından Özdemir ailesi olayı kapatmak için mağdur kız çocuklarının ailesi üzerinde baskıya başladı. Yaşar Özdemir acilen kliniğe yatırıldı. Ancak bir süre sonra sessizce çıkartıldı.





Olayın mağduru iki kız çocuğunun travma tedavisi aradan geçen yıllara rağmen devam ediyor.