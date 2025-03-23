İşte tutuklanan ve serbest kalanların tam listesi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan "terör ve yolsuzluk" soruşturmalarında bugün kararlar açıklandı.
Açıklanan kararlara göre; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İnşaat San. A. Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık tutuklandı.
İMAMOĞLU 'YOLSUZLUK' SORUŞTURMASINDA TUTUKLANDI
Cumhuriyet'te yer alan habere göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, 'silahlı terör örgütüne yardım etmek' suçundan ise zaten diğer soruşturmada tutuklanmasına karar verildiği gerekçesiyle, gelinen aşamada tutuklama talebinin reddine karar verildi.
İçişleri Bakanlığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun geçici tedbir olarak görevden alındığını duyurdu.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek, rüşvet almak, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli ve 2025/347 no sayılı kararına istinaden tutuklanmış; Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.
TUTUKLANAN VE SERBEST KALAN İSİMLER...
Aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu isimler, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na (Silivri Cezaevi) getirildi.
İşte soruşturmalar kapsamında tutuklanan ve serbest bırakılanların tam listesi...
YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA TUTUKLANANLAR
Ekrem İmamoğlu / İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı
Murat Ongun / Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Murat Çalık / Beylikdüzü Belediye Başkanı
Buğra Gökce/ İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı
Eyüp Subaşı / Popüler Reklam Yayıncılık ve Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon Sahibi
Murat Abbas / Kültür A.Ş. Genel Müdürü
Serdal Taşkın / Kültür A.Ş. Eski Genel Müdürü
Tuncay Yılmaz / İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü
İpek Elif Atayman / Medya A.Ş. Eski Genel Müdürü
Adem Tuncay / İBB Reklam Yönetimi Şube Müdürü
Ali İlbak / İlbak Holding Yönetim Kurulu Üyesi
Yusuf İlbak / İlbak Holding Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Nuhoğlu/ Nuhoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı
Serdar Haydanlı / İş insanı
Ahmet Köksal / BVA Reklam AŞ kurucusu
Kamil Timur Delibaş / Vegavizyon Reklamcılık Yöneticisi
Alper Aydın / Reklamarea Yöneticisi
Mustafa Nihat Sütaş / Reklam İstanbul Şirket Ortağı
Servet Yıldırım / Karsal Örme Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Köksal’ın şoförü
Süleyman Atik
Mete Sarıaltun
Serdar Öztürk
Ahmet Çiçek
YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALANLAR
Cemal Ufuk Karakaya / İBB Genel Sekreter Yardımcısı
Bayram Taşkın / İBB Kentsel Tasarım Şube Müdürü
Ercan Saatçi / Sanatçı
Ahmet Palazoğlu / Cübbeli Ahmet'in damadı olarak tanınan iş insanı
Birsen Şahin / İBB yöneticisi
Alperen Aydın
Alihan Aydın
Canan Münüklü
Vahit Doğan
TERÖR SORUŞTURMASINDA TUTUKLANANLAR
Mahir Polat / İBB Genel Sekreter Yardımcısı
Resul Emrah Şahan / Şişli Belediye Başkanı
Mehmet Ali Çalışkan / Reform Enstitüsü Direktörü
TERÖR SORUŞTURMASINDA ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALANLAR
Ekrem İmamoğlu / İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı
TERÖR SORUŞTURMASINDAKİ FİRARİLER
Azad Barış (Spectrum House Direktörü/ eski HDP Genel Başk. Yard.)
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