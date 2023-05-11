Samanyolu Haber /Teknoloji / İşte Twitter'a gelen yeni özellikler /11 Mayıs 2023 07:16

İşte Twitter'a gelen yeni özellikler

Uygulamanın son sürümünde, kullanıcıların sadece en son değil, ileti dizisindeki herhangi bir mesajı yanıtlayabileceğini belirten Musk, bu mesajlara emojilerle de tepki verilebileceğini kaydetti.

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Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, sosyal medya platformunun şifreli mesajlaşma ile sesli ve görüntülü sohbet imkanı gibi yeni özelliklerini duyurdu.

Musk, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Uygulamanın son sürümünde, kullanıcıların sadece en son değil, ileti dizisindeki herhangi bir mesajı yanıtlayabileceğini belirten Musk, bu mesajlara emojilerle de tepki verilebileceğini kaydetti.

Musk, yalnızca gönderici ve alıcıların mesajları görebildiği şifreli doğrudan mesaj olanağının da getirileceğini bildirdi.

Twitter'da çok yakında sesli ve görüntülü sohbet imkanı olacağına işaret eden Musk, "Böylece dünyanın herhangi bir yerindeki insanlarla telefon numaranızı vermeden konuşabilirsiniz." ifadesini kullandı.

Musk şifreli mesajlaşmanın çarşamba gününden itibaren aktif hale geleceğini belirtti fakat sesli ve görüntülü görüşmelerin şifreli olup olmayacağı konusunda bilgi vermedi.

Twitter ayrıca yıllardır inaktif olan hesapların silinmesi ve arşivlenmesi işlemine başlayacaklarını duyurmuştu.
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