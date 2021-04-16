İşte UEFA Avrupa Ligi'ndeki yarı final eşleşmeleri

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finalistler oynanan 4 maçın ardından belli oldu. Çeyrek finalde Slavia Prag'ı deplasmanda 4-0 yenen Arsenal, yarı finalde Dinamo Zagreb'i iki maçta da yenen Villarreal ile karşılaşacak. Granada'yı iki maçta da 2-0 yenen Manchester United ise 2-1'in rövanşında Ajax ile 1-1 berabere kalarak tur atlayan Roma ile final için karşılaşacak.





Arsenal-Villarreal





Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı gecede Topçular rakibi 4-0 mağlup ederek adını son 4 takım arasına yazdırdı. İngiliz ekibine turu getiren goller 14' Nicolas Pepe, 21', 77' Alexandre Lacazette 24' Bukayo Saka'dan geldi.





Arsenal'in yarı finaldeki rakibi Villarreal oldu.





Gecenin bir diğer maçında Sarı Denizaltılar 1-0 ilk maçın rövaşında Dinamo Zagreb'i Paco Alcacer ve Gerard Moreno'nun golleriyle mağlup ederek Kupa 2'de bileti kaptı.





Manchester United-Roma





Roma ve Ajax, kozlarını İtalya'nın başkentinde paylaştı. İlk maçı Hollanda'da 2-1 kazanan Roma, rakibi ile evinde 1-1 berabere kalarak yarı final biletini aldı.





Ajax, Brian Brobbey'nin 49. dakikada 1-0 öne geçti. Roma'nın cevabı 72. dakikada Dzeko ile geldi.





Bir diğer çeyrek final eşleşmesinde ise Manchester United, İngiltere'de Granada ile karşılaştı. İspanya'daki maçı da 2-0 kazanan ManU, Old Trafford'da da aynı skorla kazanarak yarı finale yükseldi. Kırmızı Şeytanlar'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Cavani ve 90. dakikada Vallejo kendi kalesine attı.





Ajax'ı eleyen Roma ile Granada'yı eleyen Manchester United, Avrupa Ligi yari finalinde eşleşti. Yarı finalin ilk ayağı 29 Nisan, rövanşları 6 Mayıs'ta yapılacak.