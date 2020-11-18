Samanyolu Haber /Medya / İşte Uykusuz'un reform kapağı /18 Kasım 2020 23:04

İşte Uykusuz'un reform kapağı

Uykusuz dergisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi de hukuk alanında reform yapacaklarını ifade etmesi sonrasında bu çıkışı kapağına taşıdı.

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Uykusuz dergisi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bakanlıklarımız ve kurumlarımız yanında ilgili tüm kesimlerle yakın diyalog ve iş birliği halinde; ülkemizde ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz" sözlerine kapağında yer verdi.

Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz dergisi, Erdoğan'ın 'reform' açıklamalarını bu haftaki kapağına taşıdı. Kapakta hakim ve savcıların kendi aralarında 'reform' tartışması yaptığı görülüyor. 

Uykusuz'un bu haftaki kapağı şöyle:


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