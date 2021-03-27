İşte Uyuşturucu kullanan AKP'li Ayvatoğlu'nun milyonluk araç listesi

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ’ın danışmanı olduğu iddia edilen Kürşat Ayvatoğlu'nun otomobilinde uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri ve sonrasında AKP cephesinden gelen açıklamalar sosyal medyada konuşulmaya devam ediliyor.





AKP'li Hamza Dağ'ın "büro personeli" dediği Ayvatoğlu'nun otomobilleri sosyal medyada en çok konuşulan detaylardan birisi olmuştu.



