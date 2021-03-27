Samanyolu Haber /Gündem / İşte Uyuşturucu kullanan AKP'li Ayvatoğlu'nun milyonluk araç listesi /27 Mart 2021 12:57

İşte Uyuşturucu kullanan AKP'li Ayvatoğlu'nun milyonluk araç listesi

Otomobilde uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan Kürşat Ayvatoğlu, sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. CHP'li Gürsek Tekin, AKP'de "büro personeli" olarak çalıştığı açıklanan Ayvatoğlu'nun milyonluk otomobil garajını paylaştı.

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AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ’ın danışmanı olduğu iddia edilen Kürşat Ayvatoğlu'nun otomobilinde uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri ve sonrasında AKP cephesinden gelen açıklamalar sosyal medyada konuşulmaya devam ediliyor.

AKP'li Hamza Dağ'ın "büro personeli" dediği Ayvatoğlu'nun otomobilleri sosyal medyada en çok konuşulan detaylardan birisi olmuştu.


OTOMOBİLLERİNİN LİSTESİ

Ayvatoğlu'nun lüks otomobillerine ilişkin bir paylaşım da CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'nden geldi. Tekin, bir ilan sitesinde yer alan Ayvatoğlu'na ait araçların listesini paylaştı.

Söz konusu listede 165.000 TL'lik 'Volkswagen Golf 1.2 TSI Comfortline', 670.000 TL'lik 'Land Rover Range Rover Sport 3.0 SDV6' ve 940.000 TL'lik 'Porsche Cayenne 3.0 Diesel' marka araçlar yer alıyor.

CHP'li Tekin, bu listeyi "Asgari ücret AKP genel merkez büro personeli maaşı olsun" notuyla paylaştı.

ARAÇLAR SİTEDEN KALDIRILDI

Bu arada söz konusu listenin sosyal medyaya konuşulmaya başlanmasının ardından Ayvatoğlu'na ait hesapta yer alan araçların, siteden kaldırıldığı görüldü.
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