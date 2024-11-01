Samanyolu Haber /Ekonomi / İşte vergi borcunu ödemeyenlerin listesi! /01 Kasım 2024 18:58

İşte vergi borcunu ödemeyenlerin listesi!

Devlete kesinleşen 5 milyon liradan fazla vergi borcu ve cezası olan mükellefler açıklandı. GİB'in açıkladığı listenin 39. sırasında Cem Uzan da bulunuyor.

SHABER3.COM

Devlete kesinleşen 5 milyon liradan fazla vergi borcu ve cezası olan 36 bin 806 mükellef bugün ilan edildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıkladığı listede, iş insanı ve siyasetçi Cem Uzan da bulunuyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün yaptığı açıklamada, "kesinleşen tarhiyatlar" listesinde 2 bin 464 mükellefin yer aldığını ve bunların kesinleşen vergi ve cezalarının toplamının 53 milyar lira olduğunu aktarmıştı.

Şimşek, "Bu mükelleflerin 419’u gerçek kişi, 2 bin 45’i tüzel kişi. Listede yer alan mükelleflerin 299'u faal ve toplam mükelleflerin yüzde 12,1'ini oluşturuyor. Bunlar adına kesinleşen vergi ve ceza tutarı 6,3 milyar lirayı buluyor. Terk mükellef sayısı ise 2 bin 165. Bunlar adına kesinleşen vergi ve cezalar ise 46,6 milyar lira oldu" demişti.

GİB'in açıkladığı listenin ilk 100 sırası şöyle:





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