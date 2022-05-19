İşte VIP kokain tüneli

Tijuana ve San Diego şehirleri arasında inşa edilen tünel ABD topraklarında bir sanayi bölgesindeki depoya açılıyor.



Öncesinde uyuşturucu üssü olarak kullanılan bir evi tespit eden polis sonrasında evin ve söz konusu deponun etrafında kontrollerini sıkılaştırdı. Deponun etrafında yapılan otomobil aramalarında kutularca kokain bulunmasının ardından kaçakçılıkla mücadele ekipleri geçtiğimiz hafta depoya baskın düzenledi fakat hiç uyuşturucu bulamadı.



Aramayı derinleştiren ekipler beton zemine oyulmuş bir tünel girişi tespit ettiler. Federal savcılıktan yapılan açıklamada tünelin altı kat derine indiği ve 1,2 metre genişliinde olduğu belirtildi.



Güçlendirilmiş duvarlara sahip tünelde havalandırma ve elektrik sistemi de bulunduğu açıklandı. Meksika ve ABD sınırının en fazla korunan bölgelerinden birinde inşa edilen tünelin aynı yerde daha önce tespit edilen onlarca tünele göre daha sofistike olduğu vurgulandı.



Yetkililer Meksika ve Kaliforniya sınırında 2006 yılından bu yana 15 gelişmiş kaçakçı tüneli tespit etti. Sonuncusu da dahil olmak üzere çoğunluğu Otay Mesa sanayi bölgesine açılıyor. Yetkililer kil toprak yapısınn tünel kazmayı ve sanayi bölgesindeki depoların da gizlenmeyi kolaylaştırdığını vurguladı.



Federal kanunlara göre yetkililerin tespit edilen tünellerin ABD topraklarında kalan bölümlerini betonla doldurması gerekiyor.