Samanyolu Haber /Gündem / İşte Yandaş medyanın görmezden geldiği araştırma /21 Mayıs 2020 16:31

İşte Yandaş medyanın görmezden geldiği araştırma

Koronavirüs salgınıyla ilgili Girişim Araştırma Şirketi’nin anket sonuçları açıklandı. Buna göre pandemi sebebiyle vatandaşların yüzde 53,1’inin geliri azaldı. Yüzde 62,5’i gelecekten kaygılı.

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Girişim Araştırma’nın “Koronavirüs ve Toplumumuzdaki Etkileri Araştırması Mayıs 2020” açıklandı. Araştırmanın amacı halkın yeni tip Koronavis (Covid-19) nedeniyle yaşadığı salgınla mücadele sürecindeki algısını ölçümlemek olarak açıklandı.

1 Mayıs ile 15 Mayıs 2020 arasında süreçte yapıldığı belirtilen araştırma bin 554 kişiyle çevrimiçi, 135 kişiyle de telefonla görüşme yoluyla olmak üzere toplam bin 689 denekle gerçekleştirildi.

Araştırmada dikkati çekici sonuçlar arasında şunlar öne çıktı:

HAYATINDAN ÇOK MEMNUN OLANLAR YÜZDE 5’TE KALDI
Denekler “Karantina sürecini düşündüğünüzde hayatınızdan ne derecede memnunsunuz?” sorusuna şu şekilde cevap verdi:

Çok memnun % 5,0

Memnun % 16,1

Hiç memnun değil % 25,9

Ne memnun, ne memnun değil: % 33,3

Memnun değil % 19,7

Hiç memnun değil: % 25.9

“PSİKOLOJİM BOZULDU” DİYENLER YÜZDE 39.6¨
“Kovid-19 salgınının hayatınızdaki etkileri nelerdir?” sorusuna ise şu cevaplar geldi.
Sosyal çevremden uzaklaşmak zorunda kaldım: % 67,3

Psikolojim bozuldu: % 39,6

Ailemle daha fazla yakınlaşma imkanım oldu: % 37,9

Kendime daha fazla zaman ayırdım: % 24,2

Ailemle daha fazla yakınlaşma imkanım oldu: % 37,9

İşimi kaybettim: % 16.05

Sağlığım etkilendi: % 11.7

Hiçbir etkisi olmadı: % 7.6

Diğer: % 1.3

HALKIN YARISINDAN FAZLASININ GELİRİ AZALDI
Araştırmanın en dikkat çekici sonucu “Kovid-19 salgınından sonra gelir düzeyinizde değişiklik oldu mu?” sorusuna verilen cevapta oldu.
Gelirimde bir değişiklik olmadı: % 43.5

Aylık gelirim azaldı: % 53.1

Gelirim Arttı: % 3.4

GELECEĞİNDEN KAYGILI OLANLAR TOPLAMDA YÜZDE 62.5
Araştırmada “Gelecekten kaygılıyım ifadesine ne ölçüde katılıyorsunuz?” sorusuna katılanların oranı katılmayanları geçti.
Kesinlikle katılıyorum: % 27.6

Katılıyorum: % 34.9

Ne katılıyorum ne katılmıyorum: % 22.2

Katılmıyorum: % 10.1

Kesinlikle katılmıyorum: % 5.2

“KORONAVİRÜS HABERLERİNDEN BIKTIK”
Koronavirüs haberlerini nereden takip ediyorsunuz sorusuna genellikle televizyonlar ve internet olarak cevap veren denekler “Koronavirüs haberlerinden bıktım ifadesine ne ölçüde katılıyorsunuz?” sorusuna ağırlıklı olarak “bıktım” diyerek yanıt verdi.
Kesinlikle katılıyorum: % 11.8

Katılıyorum: % 33.8

Ne katılıyorum ne katılmıyorum: % 32.3

Katılmıyorum: % 15.9

Kesinlikle katılmıyorum: % 6.3

GIDA STOKU YAPMAYANLARLA YAPANLAR BİRBİRİNE YAKIN
Salgın duyulduktan sonra gıda stoku yaptınız mı?
Hayır yapmadım: %52.7

Evet yaptım: % 47.3

“MASKEYE ALIŞTIK”
Nasıl önlem alıyorsunuz?
Maske takıyorum: % 91,8

Dezenfektan/Kolonya kullanıyorum: % 80,8

Evde kalıyorum: % 54,8

Dışarı çıkmam gerektiğinde eldiven takıyorum: % 42,5

Ellerimi sık sık yıkıyorum: % 52,3

Sağlıklı besleniyorum: % 30,0

Yüz-göz temasından kaçınıyorum: % 11,9

Fiziksel temastan kaçınıyorum: % 7,4

Vitamin takviyeleri alıyorum : % 5,4

YÜZDE 7 HİÇBİR ZAMAN NORMALE DÖNÜLECEĞİNE İNANMIYOR
Günlük hayatınızın ne zaman normale döneceğine inanıyorsunuz?
Altı aydan daha fazla: % 37.8

1-3 ay içinde:% 23.4

3-6 ay içinde: % 23.2

1 ay içinde: % 8.2

Hiçbir zaman: % 7
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