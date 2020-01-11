İşte yandaş şirketlerin yeni taktiği

Birgün'den Nurcan Gökdemir'in haberine göre, Anadolu Bulvarı-Ankara Kurumsal Şubesi'nin bir müşterisinin şirketinin kredi işlemleri raporda konu edildi. Faaliyetlerine bakkal dükkânı olarak 1993 yılında Ankara'da başlayan, 13 ilde perakende sektöründe zincir market işletmeciliği yapan ve dört alışveriş merkezine sahip şirketin banka ile kredi ilişkisi 2010 yılında başladı.







Kredi Komisyonu ve Yönetim Kurulu kararları ile şirketin son olarak 26 Eylül 2017'de, 6 Eylül 2016 tarihli analiz raporuna dayanarak nakit limiti 35 milyon TL'den 55 milyon TL'ye, Kredi Garanti Fonu kefaletli 5 milyon TL nakdi kredi ile birlikte 60 milyon TL'ye, gayri nakdî kredi limiti de 5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye çıkarıldı. Teminat olarak şirket ortaklarının müteselsil kefaleti, ayrıca ipotek alındı.





Denetçiler, bu analiz raporuna göre şirketin hem esas faaliyet kârlılığı hem de net kârlılık oranlarının negatif olduğunun altını çizdi. Bu kredilendirme ile şirketin yüzde 12,89 olan riskinin 2018 sonunda yüzde 26,84'e yükseldiği saptandı.





2017 Ağustos ayından yıl sonuna kadar firmanın genel borçları azalırken Ziraat Bankası'na olan borçları arttı. Bu arada şirket ortakları krediyi aldıktan 28 gün sonra 27 Ekim 2017'de Ankara 13. İcra Hukuk Mahkemesi'nde konkordato talepli dava açtı.





Banka Yönetim Kurulu, 25 Aralık 2017'de ipotekli taşınmazların, şirkete öncelikli satın alma hakkı vererek alınmasını kararlaştırdı. Ancak bu karar mahkemenin şirkete öncelik verilmesine ilişkin istemi kabul etmemesi nedeniyle uygulanamadı.





Banka Yönetim Kurulu, bu kez 7 Şubat 2018 tarihinde şirketin borçlarının yapılandırılmasını kararlaştırdı, ancak bu da olumlu sonuçlanmadı.





Sayıştay denetçileri, 31 Aralık 2018'de faiziyle birlikte 76 milyon 132 bin liraya ulaşan borcun tahsili için takip ve tasfiye işlemlerinin “etkin” bir şekilde sonuçlandırılmasını önerdi. Sayıştay ayrıca, Ziraat Bankası'nı “Kredi limit artırımlarını ve kredi kullandırımlarını daha güncel veriler üzerinden değerlendirin” diyerek uyardı.