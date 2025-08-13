İşte YAŞ bilançosu; Kim gitti? Kim kaldı?









REKOR KARA KUVVETLERİNDE

Gazeteci Müyesser Yıldız, bu yılki Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) toplantısında 43 general ve amiralin yanı sıra 295 albayın da emekliye sevk edildiğini açıkladı.Yıldız, kendi internet sitesinde kaleme aldığı yazısında, kamuoyuna yalnızca general ve amirallerin emeklilik bilgilerinin açıklandığını, albay sayısının ise paylaşılmadığını hatırlattı. 2020’ye kadar emekli edilen albayların isim listelerinin toplu olarak yayımlandığını belirten Yıldız, bu tarihten sonra uygulamanın değiştiğini ve albaylara emekliliklerinin yalnızca tebligat yoluyla bildirildiğini aktardı.Milli Savunma Bakanlığı, geçen yıl benzer iddialara yönelik yaptığı açıklamada, emeklilik bildirimlerinin “personelin kişilik haklarını korumak” amacıyla sadece “kişiye özel” yapıldığını savunmuştu. Yıldız ise bu uygulamayı eleştirerek, “General ve amirallerin listesi yayımlanıyor, ama albaylarınki açıklanmıyor. Albayların kişilik hakları önemli de general ve amirallerinki değil mi?” dedi.Yıldız’ın aktardığı bilgilere göre, bu yıl Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 187, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 57, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan ise 51 albay olmak üzere toplam 295 albay emekli edildi.