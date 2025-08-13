Samanyolu Haber /Gündem / İşte YAŞ bilançosu; Kim gitti? Kim kaldı? /13 Ağustos 2025 20:28

İşte YAŞ bilançosu; Kim gitti? Kim kaldı?

YAŞ’ta kaç general ve albay emekli edildi? Gazeteci Müyesser Yıldız, bu yıl YAŞ toplansında 43 general ve amiralin yanı sıra 295 albayın emekli edildiğini belirtti.

SHABER3.COM

Gazeteci Müyesser Yıldız, bu yılki Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) toplantısında 43 general ve amiralin yanı sıra 295 albayın da emekliye sevk edildiğini açıkladı.

Yıldız, kendi internet sitesinde kaleme aldığı yazısında, kamuoyuna yalnızca general ve amirallerin emeklilik bilgilerinin açıklandığını, albay sayısının ise paylaşılmadığını hatırlattı. 2020’ye kadar emekli edilen albayların isim listelerinin toplu olarak yayımlandığını belirten Yıldız, bu tarihten sonra uygulamanın değiştiğini ve albaylara emekliliklerinin yalnızca tebligat yoluyla bildirildiğini aktardı.

Milli Savunma Bakanlığı, geçen yıl benzer iddialara yönelik yaptığı açıklamada, emeklilik bildirimlerinin “personelin kişilik haklarını korumak” amacıyla sadece “kişiye özel” yapıldığını savunmuştu. Yıldız ise bu uygulamayı eleştirerek, “General ve amirallerin listesi yayımlanıyor, ama albaylarınki açıklanmıyor. Albayların kişilik hakları önemli de general ve amirallerinki değil mi?” dedi.


REKOR KARA KUVVETLERİNDE

Yıldız’ın aktardığı bilgilere göre, bu yıl Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 187, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 57, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan ise 51 albay olmak üzere toplam 295 albay emekli edildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İşte YAŞ bilançosu; Kim gitti? Kim kaldı? Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:43:24