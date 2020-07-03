İşte yasaklama gerekçesi: Mesai saatlerinde Meclis'te dizi ve film seyrediliyormuş!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), bireysel abonelik üzerinden işleyen platformların mesai saatleri içinde yoğun olarak kullanıldığının tespit edildiğini ve mart ayında idari personel için aralarında Netflix'in de bulunduğu sitelere erişim kısıtlamasına gidildiğini açıkladı.







"Bilgilendirme notu" başlığıyla yapılan açıklamada, "Bireysel abonelik üzerinden işleyen platformların mesai saatleri içinde yoğun olarak kullanıldığı tespit edilmiş ve bu nedenle de Mart 2020’de, idari personel için, aralarında Netflix’in de bulunduğu sitelere erişim kısıtlamasına gidilmiştir." denildi.





Engellemelere ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:





"Milletvekillerinin internet erişiminde zorluk yaşadıkları yönündeki şikayetler üzerine yapılan testlerde, herhangi bir içerik üretmeyen ve bireysel abonelik üzerinden işleyen platformların mesai saatleri içinde yoğun olarak kullanıldığı tespit edilmiş ve bu nedenle de Mart 2020’de, idari personel için, aralarında Netflix’in de bulunduğu sitelere erişim kısıtlamasına gidilmiştir.





Meclis’in internet kapasitesinin güçlendirilmesi için yapılan çalışmalar sırasında, bu tür platformların yoğun kullanımının devam ettiği ve internet kapasitesini büyük oranda etkilediğinin anlaşılması üzerine de kısıtlama, 26 Haziran Cuma gününden itibaren tüm kurum geneline uygulanmıştır.





Kurum genelinde 2019 yılından bu yana film, dizi vb sitelere çeşitli erişim kısıtlaması zaten uygulanmakta olup, söz konusu kısıtlamanın, sosyal medya ile ilgili düzenleme tartışmalarıyla herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır."