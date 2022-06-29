Samanyolu Haber /Gündem / İşte yeni indirim karının ardından motorinin yeni fiyatı /29 Haziran 2022 19:22

İşte yeni indirim karının ardından motorinin yeni fiyatı

Üst üste gelen zamlarla rekor kıran motorin fiyatında yeni bir indirim kararı alındığı ve söz konusu indirimin pompa fiyatına da yansıyacağı aktarıldı.

SHABER3.COM

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

30.06.2022 Perşembe gününden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 84 kuruş fiyat indirimi meydana geldi.

İndirim pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

İndirim sonrası motorinin litre fiyatı 27 lira 50 kuruştan, 26 lira 66 kuruşa düşecek. Motorinde dün de 2,5 lira indirime gidilmişti.

GÜNCEL FİYATLAR

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 27 lira 50 kuruştan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 27 lira 30 kuruştan satılıyor.
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