İşte yeni iPhone'larda olacak yeni özellikler

Tanıtılan telefonlardaki en büyük eksiklik ise Samsung gibi şirketlerin 5G teknolojisine yer verirken Apple'ın bu konuda geri kalmasıydı. Almanya ve Güney Kore gibi pek çok ülkede 5G teknolojisi önemli şehirlerde hizmete sunuldu. Gelecek yıl üretilecek telefonlarda 5G'nin yer alıp almayacağı bilinmiyor.







Henüz üç ay geçmeden Apple'ın yeni modelleriyle ilgili yeni bilgiler sızdı. Apple ile ilgili yaptığı doğru tahminler ile üne kavuşan analist Ming-Chi Kuo'nun açıklamalarına göre Apple, 2021 yılında tanıtacağı iPhone modellerinde tüm bağlantı noktalarını ortadan kaldıracak.





Apple 2020’nin Eylül ayında 5 yeni iPhone modelini görücüye çıkaracak. Aynı iddiaya göre, bu modeller, iPhone SE 2, iPhone 12 (iki farklı model), iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olacak.





Webrazzi'nin aktardığı habere göre Apple geçtiğimiz yıllarda aldığı bir kararla tüm iPhone modellerinden kulaklık girişini kaldırmıştı. Apple'ın uzun zamandır Lightning bağlantısına bırakarak USB-C bağlantısına geçmesi bekleniyordu.





Fakat Ming-Chi Kuo tarafından ortaya atılan bir iddiaya göre 2021 yılından itibaren iPhone modellerinde herhangi bir bağlantı noktası yer almayacak. Böylelikle Apple tamamen kablosuz bağlantı kullanacak.





Kuo, 2020 yılında tanıtılacak olan iPhone modeli ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Apple'ın 2020 yılında 5 yeni model tanıtacağını belirten Kuo, bu modellerden ilkinin 4,7 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak olan iPhone SE 2 modeli olacağını da belirtti.





Apple'ın iPhone SE 2 modelinin dışında 5G teknolojisine ve OLED ekrana sahip olacak 4 farklı model tanıtacağının da altını çizen Kuo, bu modellerin 2019 yılında tanıtılan modellere oldukça benzeyeceğini da belirtti.





Apple'ın 3 kameralı iki model tanıtacağını da paylaşan Kuo, bu modellerin 6,1 ve 6,7 inç ekran büyüklüklerine sahip olacağını da belirtti. Bu iki model iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerinin yeni versiyonları olacak.





Bu modellere oranla daha uygun fiyatlı ve çift kameraya sahip olacak iki model daha tanıtacak olan Apple, iPhone 11 modeline benzer teknik özelliklere sahip olan uygun fiyatlı iki model tanıtacak. Bu modeller 6,1 ve 5,4 inç ekran büyüklüklerine sahip olacak.